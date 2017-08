Recibe Catedral a San Charbel

ENSENADA, Baja California(GH)

La Diócesis de Ensenada recibió la figura de San Charbel para ser entronizada dentro de la Catedral por el Obispo Rafael Valdez Torres.



El Obispo indicó que Yousseff Antoun, quien en su ordenación recibió el nombre de Charbel Makhlouf, llevó un estilo de vida muy apegado al sufrimiento, a la austeridad y a la humildad.



“San Charbel Makhlouf no es un hombre del mundo, mucho menos del mundo actual; no es un hombre de la alta sociedad, no es un hombre unido al poder, no es un hombre vinculado a la riqueza, es un hombre de Dios, un hombre sencillo, un hombre que recibe una vocación muy especial”, señaló.



A diferencia de otros santos que primero llevan una vida de pecado y luego se arrepienten y se convierten, dijo que San Charbel llevó una vida agradable a los ojos de Dios desde su niñez, sin interés por el mundo, sino estar en contacto estrecho con Dios.



“San Charbel no puede ser el estilo de vida que muchas personas de hoy busquen, porque los intereses de hoy son el dinero, el poder, el placer, el estar sobre los demás; porque las tentaciones de hoy y los modelos humanos de vida de hoy son precisamente todo lo contrario que vive este monje maronita libanés”, dijo.



Valdez Torres destacó que la vida del santo fue de oración permanente, de obediencia y de trabajo; mientras que en la actualidad la tendencia es darse a conocer, salir, disfrutar de las bellezas del mundo de la comida.