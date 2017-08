Colaboran constructores en temas de interés comunes

ENSENADA, Baja California(GH)

Constructores de Ensenada, Tijuana, Rosarito y Tecate agrupados en Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción de Ensenada, A.C. (Comice) y Comice-TTR, formalizaron mediante la firma de un convenio, acciones de colaboración en temas comunes y defensa de sus intereses.



Ante alrededor de 40 empresarios de la construcción de las ciudades mencionadas, los presidentes de ambos organismos Sergio Torres Martínez y Luis Carlos Soto Moreno, firmaron el documento que fortalece la posición de ese sector de la industria en la construcción y les brinda una mayor representatividad ante los tres niveles de gobierno y la sociedad.



En el documento se asienta que Comice Ensenada y Comice TTR realizarán acciones conjuntas para elevar la competitividad y la eficacia de toda la cadena productiva en beneficio de las ciudades y armonizando el interés general con el interés legítimo de los asociados de ambas agrupaciones.



Entre otras cosas, se busca enmarcar y coordinar la actuación de los organismos empresariales en asesoramiento, intercambios de información y realizaciones en los campos de proyectos y construcción.



De esa forma, establece el convenio, una agrupación podrá proponer a la otra, las actividades que considere conveniente, mismas que podrán ser analizadas, organizadas y ejecutadas mediante una comisión mixta compuesta por integrantes de ambas partes para darle seguimiento y coordinar los aspectos económicos.



Exigen transparencia en manejo de APP

Durante la reunión los asociados plantearon exigir al Gobierno del Estado una mayor transparencia en el manejo de las Asociaciones Público Privadas y que éstas no signifiquen una carga financiera para el gobierno contrario a su objetivo de sustituir a éste en obras en donde no sea posible la inversión pública.



El Gobierno tiene una capacidad de hacer obras de apenas 4 mil millones de pesos y no puede comprometerse a asumir las pérdidas que puedan llegar a generar las APP, señalaron.



Estas asociaciones no pueden ser motivo de endeudamiento encubierto por parte del gobierno a través de respaldos financieros ya que el rol de éstas es ser precisamente un financiador, constructor y operador de proyectos que sean recuperables mediante concesiones para sustituir la incapacidad económica oficial, subrayaron los constructores.



Aclararon que no están en contra de las APP, porque pueden ser una solución a la falta de recursos fiscales, sino de la falta de claridad y la oscuridad con que las autoridades las están manejando de frente a la sociedad, situación que deja muchas dudas.



Obras a empresas locales

Los asociados de Comice Ensenada y Comice TTR también demandaron que en la inversión de la obra pública se favorezca a las empresas de la entidad con el objetivo de favorecer la economía regional y evitar que empresas de otros estados se lleven los recursos.



En ese tema, el presidente de Comice Ensenada, Sergio Torres Martínez, informó que ya existe una iniciativa de Ley al respecto para lo cual invitó a los constructores asociados a ambos organismos, realizar mesas de trabajo para analizar dicha ley y pedir al Congreso del Estado las modificaciones necesarias.



Los constructores adelantaron que buscarán crear Comice Mexicali con constructores de aquel municipio que estén interesados en luchar por mejores condiciones para sus empresas y fortalecer su actuación en el ámbito empresarial.