Formalizan vigilancia ciudadana en colonias

ENSENADA, Baja California(GH)

Residentes de diferentes colonias comenzarán a vigilar sus calles para prevenirse de la delincuencia que ataca a las diferentes zonas de Ensenada, comentó Mario Zepeda Jacobo, presidente del Consejo Ciudadano de B.C.



Explicó que se han conformado ocho Círculos de Seguridad Ciudadana en zonas como Villas del Real de la sección IV a la VII; en manzanas de Villa Colonial y Valle Dorado; en las colonias Territorio Sur, Moderna y Montemar; así como en la calle Puerto San Felipe, en El Sauzal.



Destacó que entre los delitos más comunes en estas zonas están los robos a casa habitación y de autos, cristalazos y asaltos a repartidores o taxistas que no eran de la zona.



Zepeda Jacobo agregó que la estrategia consiste en que se creen grupos pequeños, de entre 5 y 20 personas, que observen determinadas áreas durante las 24 horas.



“No van a estar pegados a la ventana, sino que cuando escuchen ruidos, que el perro ladre, que pasa un carro despacio, observar qué está pasando”, indicó.



El presidente del Consejo mencionó que se consideraba que había mayor incidencia delictiva en las colonias periféricas, pero se ha notado la problemática en todas las zonas de la ciudad.



“A lo mejor en algunos casos se inclina más hacia una cosa u otra, pero tanto en las zonas residenciales como en las zonas de las colonias periféricas la problemática es la misma, hay delincuencia en todas partes, es generalizado”, indicó.



También puntualizó que la autoridad debe garantizar seguridad a la ciudadanía; sin embargo, esto no estaba sucediendo, por lo que desde marzo se comenzó a convocar a los ciudadanos a organizarse y prevenirse entre ellos mismos.



“Hicimos las primeras convocatorias por marzo, porque veíamos que la delincuencia no se estaba resolviendo y llamamos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que coadyuvara a la capacitación e hiciera algunas actividades específicas, de alguna manera esa ha sido la labor del consejo que los ha obligado a ponerse las pilas”, resaltó.



La coordinación con la autoridad también es importante, agregó, ya que no se busca crear grupos de autodefensa ni que los ciudadanos hagan la ley por su propia cuenta.



Mencionó que la integración de estos círculos ha favorecido la integración e identidad de los colonos, quienes coinciden en ciertas problemáticas y posteriormente realizan acciones proactivas que los beneficien.



“Lo más importante es que ya se sienten seguros y se empoderan y empiezan a actuar para buscar opciones, a motivarse y eso hace que también se haga una dinámica muy interesante donde la gente cambia y es lo que buscamos, cambiar la actitud pasiva a la actitud activa y proactiva”, indicó.



Para crear un círculo ciudadano, dijo, hay un protocolo en el que se indica cómo debe formarse, cuántas personas deben participar, qué acciones tomar, cómo comunicarse, entre otros detalles, para que cuando se forme empiece a trabajar, la gente se involucre y no se desintegre.



Tome nota

La estrategia consiste en que se creen grupos pequeños, de entre 5 y 20 personas, que observen determinadas áreas durante las 24 horas.