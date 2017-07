Pide Obispo confiar en Dios

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante los problemas de salud, familiares, las necesidades materiales, las desilusiones, el Obispo Rafael Valdez Torres recomendó a los cristianos a confiar en Dios para aligerar la carga.



Durante la homilía del domingo, el representante de la Diócesis de Ensenada, dijo que ir hacia el Señor es un aspecto importante en la vida del creyente, porque los mantiene en relación con Dios.



“A veces nos sentimos cansados y agoviados por los fracasos constantes de nuestra vida y por la ausencia de una de una verdadera paz y una auténtica felicidad de nuestra existencia y el Señor nos dice ‘ven a mí, yo te haré ligera la vida, le daré solución a tus problemas’”, comentó.



El peor fracaso de la vida, mencionó, no es el económico ni el material, sino la pérdida de felicidad y salvación.



Valdez Torres indicó que Jesús no actúa con magia para solucionar los problemas que aquejan a las personas, sino que da fortaleza, la capacidad para luchar y aumenta la fe y la esperanza para seguir el camino.



“El Señor nos da los elementos necesarios para luchar y buscar solución a los problemas, abre camino para que en nuestra flaqueza y en nuestra debilidad humana surjan lso medios necesarios para establecer esa fortaleza que necesita cada uno de nosotros para seguir adelante y luchar para llegar a la meta final”, dijo.



El Obispo recordó que es necesario ser humildes y dejar la soberbia a un lado para escuchar el mensaje de Dios, ya que ésta estorba para comprender lo que el Señor quiere decir.



“Hoy nos llevamos un mensaje muy claro de nuestro Señor, no alejarnos de Él, confiar en Él, vivir con Él y nuestra vida encontrará sentido, felicidad y plenitud, encontrarpa en medio de las dificultades y tribulaciones esa paz necesaria, esa fortaleza, esa tranquilidad para vivir incluso las malas experiencias de la vida que nos golpean”, finalizó.