Se confunde muerte de cuna con broncoaspiración

ENSENADA, Baja California(GH)

La muerte de cuna es uno de los fenómenos más fatídicos que pueda pasar un padre, indicó Arnoldo Rafael Sierra Encinas, presidente del Colegio de Pediatría en Baja California.



“Muchas veces confundimos la muerte de cuna, que es cuando el niño deja de respirar, con la muerte por broncoaspiración, cuando el niño regresó alimentó, lo pasó a las vías respiratorias, se taparon las vías respiratorias, no oxigena y fallece”, mencionó.



Sierra Encinas mencionó que la mayoría de los casos de muerte de cuna son por problemas desde el nacimiento, que crean una lesión en el cerebro y que en algún momento detienen la respiración.



Dijo que al menos en México no se puede hablar de incidencias, ya que muchas veces no se descarta que haya sido muerte por broncoaspiración u otro problema.



“Regularmente se debería hacer autopsias a todos los niños que fallecen de manera imprevista, pero a veces es más fácil decir muerte de cuna que investigar cuál es el origen de la muerte”, reiteró.



El presidente del Colegio de Pediatría indicó que no son problemas que se detecten como tal, sino que se identifica a los pacientes que puedan tener riesgo de presentar muerte de cuna, por lo que no puede prevenirse.



Sin embargo, dijo, hay colchones para cuna que cuando el niño deja de respirar, suena una alarma y son los que utilizan regularmente para bebés prematuros que fueron dados de alta del hospital, pero con un detector de apneas.



El médico pediatra mencionó que la muerte de cuna como tal ocurre en menores de seis meses de edad, ya que después de esa edad el menor puede dejar de respirar por otras causas.



Invitó a los padres de familia a acostar a los bebés boca arriba, especialmente hasta los cuatro meses de edad, que es cuando los menores no pueden rotarse sobre ellos mismos, además de alzar ligeramente el colchón del lado de la cabeza.



Otra recomendación es utilizar colchones ajustados a las dimensiones de la cuna cuna, ya que si quedan espacios vacíos, el bebé puede atorar alguna extremidad o su cabeza.