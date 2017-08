Ayuntamiento no logra reestructurar la deuda

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de viajar constantemente a la Ciudad de México, el Presidente Municipal, Marco Novelo, no ha logrado renegociar la deuda de que adquirió la administración pasada por más de 665 millones de pesos con la institución financiera Bansi.



“Con Bansi no se ha podido reestructurar ese adeudo, nosotros estamos pagando puntualmente desde marzo, Se pagan alrededor de ocho millones de pesos mensuales”, declaró el regidor Orlando Toscano Montaño.



El edil comentó que es complicado buscar otras instituciones financieras, ya que la cláusula penal por rescisión del contrato con Bansi podría ser de más de 30 millones de pesos.



En relación al nuevo crédito de más de 90 millones de pesos que el Cabildo aprobó recientemente, explicó que se trata de a extensión de un crédito de 80 millones de pesos que se pidió al inicio de la administración para cubrir el pago de aguinaldos y proveedores.



“Lo único que hicimos fue refrendar ese crédito por 90 millones dentro de lo que marca la ley de disciplina financiera, se pagó el capital que se debía, es decir 50 millones y nos quedamos con 40 millones emergentes para hacer frente a pago de proveedores, gasto corriente y una reserva para el fin de año”, detalló.



Finalmente, afirmó que la reingeniería administrativa ha generado un ahorro que próximamente se dará a conocer, sin embargo, pidió paciencia a la ciudadanía y al sector empresarial, ya que ls resultados no son tan rápidos.



“Cada administración tiene una visión, lo que sucede es que no puede haber cambios tan radicales con resultados de un día para otro, es un proceso que se está siguiendo y tenemos una administración pública que fue recibida en condiciones lamentables y hemos hecho un gran esfuerzo”, concluyó.