Banco de leche atiende a 12% de bebés

ENSENADA, Baja California(GH)

Cerca de 12% de los recién nacidos en Ensenada no pueden ser amamantados por sus madres debido a distintos factores, por lo que son alimentos con leche del banco de leche materna.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, indicó que el banco se promueve para que los niños que no tienen manera de lactar no pierdan los beneficios de la leche materna.



"Nosotros se las proporcionamos y esa es la manera de mantener una leche de buena calidad con todos los componentes que no tiene la leche de fórmula", señaló.



El médico indicó que estos tipos de bancos impulsan que las mamás que no pueden amamantar no den leche de fórmula.



Recordó que el motivo por el que las mujeres deciden no amamantar es por los mitos y destacó que por ello se están promoviendo los beneficios que otorga lactar.



"Un 12% nada más no puede lactar a sus bebés porque están enfermas, porque tuvieron algún problema de salud que se los impide, por cualquier situación, a ese 12% es a los que les vamos a dar la leche de los bancos, que es una donación", reiteró.



García Rivera mencionó que son muy pocas las razones por las que una madre no puede lactar, como alguna enfermedad o estar en tratamiento.