Insisten en Salón de la Fama del Deporte

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la indiferencia del Gobierno Municipal en apoyar el Salón de la Fama del Deporte en Ensenada, el Presidente del Patronato, Fernando Ribeiro Cham, señaló que insistirán en el proyecto o de lo contrario se verán forzados a regresar más de 100 artículos deportivos de colección.



Recordó que en julio del año pasado se logró firmar un convenio con la administración pasada para el uso de un espacio de alrededor de 300 metros cuadrados en la Unidad Deportiva Sullivan, sin embargo, el 30 de noviembre concluyó dicho convenio.



“Nosotros solicitamos la renovación del convenio a la actual administración y no recibimos respuesta después de más de 200 días, ni positiva ni negativa, simplemente nos decían que lo estaban revisando, un convenio de dos hojas y media”, detalló.



Para la creación del salón, donaron artículos deportistas sumamente reconocidos como el tenista Raúl Ramírez; Daniel Garibay, el único ensenadense que ha jugado en grandes ligas con los cachorros de Chicago; Cornelio García, el mejor bateador en la historia del béisbol nacional y el famoso gimnasta Daniel Corral, entre otros.



“Es un proyecto que tiene más de 15 años siendo trabajado por ciudadanos que le han puesto mucho esfuerzo en consolidar un museo de la historia del deporte en Ensenada, lo lamentable es que todos los artículos museográficos que nos donaron deportistas de enorme calidad, tuvimos que sacarlos y almacenarlos en cajas”, refirió.



Ribeiro Cham señaló que en tres ocasiones fueron citador por el Presidente Municipal, Marco Novelo, para analizar el proyecto, sin embargo, en las tres citas canceló de último momento.



Asimismo, mencionó que se han reunido en diversas ocasiones con el Director del Instituto Municipal del Deporte, Arturo Hernández Navarro y el regidor que coordina la Comisión de Deporte del 22 Ayuntamiento, Rodolfo Mellado, sin embargo, tampoco hubo interés.





“Ellos querían modificar algunas cláusulas del convenio que nosotros no podemos aceptar porque es un proyecto ciudadano, el salón de la fama tendría una parte para deportistas galardonados, es por eso que hay un comité de selección conformado por cinco personas que deben salir de la prensa deportiva, las ligas y asociaciones ”, apuntó.



No obstante, comentó que el Director del Inmuedere y el regidor pedían tres lugares para que funcionarios formarán parte de dicho comité.



“Ante la falta de voluntad que hubo, la última opción fue que el tema pasara a la Comisión de Hacienda y Bienes Patrimoniales, no hay ninguna razón para negar un proyecto así en un espacio que ni siquiera está en uso”, argumentó.