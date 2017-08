Evangelizar, mayor proyecto de la Diócesis: Obispo

ENSENADA, Baja California(GH)

A diez años de que se erigiera la Diócesis de Ensenada, el Obispo Rafael Valdez Torres señaló que el proyecto más grande es la evangelización, aunque es algo que no se ve físicamente.



“Eso casi no se ve; con los sacerdotes y los laicos más comprometidos estamos en ese proceso de evangelizar con una cercanía, con una experiencia de salida, de misión”, reiteró.



El Obispo indicó que el proyecto que se está implementando es el que las parroquias sean misioneras y no solo estaciones donde se prestan servicios, sino hacer llegar el Evangelio a través de la predicación, a través de la cercanía, el diálogo, visitas y de los distintos medios.



“Como toda iglesia particular tiene que ir consolidándose, yo creo que hace diez años se tenía mucha ilusión, no se ha perdido por supuesto, pero no se tenía la estructura, por ejemplo”, mencionó.



En diez años, agregó, se han ido estructurando las oficinas del Obispado, el Seminario, diferentes pastorales y actividades que están en orden a la evangelización, que aunque no se pueden medir cuantitativamente, se está en un proceso de trabajo y de formación.



Valdez Torres recordó que la construcción del Seminario también es un logro de la Diócesis, ya que desde hace dos años los jóvenes llamados pueden prepararse aquí y no trasladarse a Tijuana o La Paz.



“Aunque podamos tener muchas limitaciones, porque vamos iniciando, hemos sentido la necesidad que los candidatos al sacerdocio conozcan la realidad de Ensenada, se formen con un amor y un cariño a Ensenada y también nosotros estemos más en contacto con los futuros sacerdotes”, reiteró.



En este tiempo, dijo, el número de feligreses ha crecido, aunque es difícil señalar el porcentaje de cuánto.



“Sabemos que vivir la fe hoy en nuestros días es un reto y un compromiso, y hay muchos distractivos, muchas tentaciones, muchos conceptos, muchas ideologías y muchas situaciones que a veces nos complican, pero esto es obra de Dios”, finalizó.