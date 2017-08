Se quejan usuarios por lento servicio de Correo en Ensenada

ENSENADA, Baja California(GH)

Esperas de más de 40 minutos para poder enviar o recibir un paquete se hacen en las oficinas del Servicio Postal Mexicano, ya que solo una persona se encuentra en ventanilla para atender a los usuarios.



Entre las quejas de los afectados está el que pueden perder hasta una hora solo para preguntar si su paquete ya llegó, pues además existe un descontrol al momento de hacer fila, ya que se trata de una misma para cualquier trámite a realizar.



“La señora que atiende a la gente siempre está atareada, uno le puede preguntar una duda, pero no sabes si te hizo caso, porque ya se entretuvo en otra cosa”, manifestó una mujer que dijo ir seguido a recoger paquetería.



Y es que los usuarios coinciden en que es la misma persona quien registra una caja a enviar, que la que va a revisar el paquete alguien a recoger, lo que genera que la gente se acumule.



En diciembre de 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó un recorte masivo, lo que implicó a 32 carteros de Ensenada, dejando solo ocho para toda la ciudad.



“Desde hace mucho que a mí me toca venir a recoger mis paquetes, porque no me los llevan a domicilio, aunque sea el servicio que haya pagado y eso que vivo a un par de cuadras de aquí”, reclamó una joven.



La joven explicó que desde antes del recorte ya no le llegaba la paquetería a su casa, lo que era molesto, ya que seguido le son enviadas cosas y para ella es pérdida de tiempo el esperar por una hora.



“Para venir a Correos debes venir con tiempo y considerar que podrías tardar hasta una hora esperando a ser atendido”, mencionó un joven que pasa el tiempo distraído en el celular.