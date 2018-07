Aseguran a sujeto en posesión de 67 cajas de cartón con langostas rojas

ENSENADA, Baja California(GH)

*Sorprendido en las inmediaciones de la Delegación San Vicente



*El detenido no contaba con los permisos correspondientes





Una denuncia ciudadana derivó en la intervención por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de un vehículo en la Carretera Transpeninsular, en el que se localizaron 67 cajas de cartón con producto de mar al parecer langostas rojas sin los permisos correspondientes.







El jefe de la corporación local, Jorge Íñiguez Díaz informó que a las 21:14 horas del viernes 6 de julio durante un recorrido Preventivo del Operativo Permanente de Vigilancia que se enmarca en los acuerdos del Grupo de Coordinación Baja California, sobre la Carretera Transpeninsular y calle Niños Héroes de la Delegación San Vicente, una persona se acercó al carro radio patrulla.







Detalló que dicha persona les informó que unos kilómetros atrás venía un vehículo tipo camión con una caja tipo hielera en el que al parecer transportaban productos de manera ilegal, brindando características tanto de la unidad como del conductor, y posteriormente la persona denunciante se retiró del lugar pues les manifestó que no quería tener problemas.







“Ante la denuncia anónima, los oficiales se apostaron en un punto de la Carretera Transpeninsular y a las 22:26 horas vieron circulando un vehículo que cumplía con las características referidas, por lo que le dieron alcance y le marcaron el alto con señales audibles y visibles”, apuntó.







Señaló que sin que se le diera la indicación el conductor descendió de la unidad tipo camión y se acercó al carro radio patrulla, por lo que los oficiales descendieron, se identificaron y tras explicarle el motivo de la intervención, el hombre les manifestó “no quiero pedos, traigo langosta”.







“Los Policías Municipales realizaron una inspección al vehículo en donde encontraron 67 cajas de cartón con producto de mar al parecer langostas rojas, por lo que solicitaron los permisos correspondientes al conductor, quien manifestó no contar con ningún tipo de documento”, afirmó.







Jorge Íñiguez indicó que los uniformados le colocaron candados de manos y dieron lectura de sus derechos a Omar N. de 40 años de edad, quien junto con el vehículo y las 67 cajas de cartón al parecer con langostas rojas fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la República.