Atiende Tránsito Municipal más de 2 mil 600 hechos automovilísticos durante primer semestre del año

ENSENADA, Baja California(GH)

Un total de 2 mil 694 hechos automovilísticos fueron atendidos en la zona urbana y delegaciones conurbadas, durante el primer semestre del año por elementos del Departamento de Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.







El titular de la DSPM, Jorge Íñiguez Díaz informó que del 1 de enero al 30 de junio las infracciones que se ubicaron como las tres primeras causas de colisiones y accidentes, fueron a los artículos 112 -no guardar la distancia-, 118 -invadir carril- y 121 -no tomar las precauciones necesarias al maniobrar en reversa- del Reglamento de Tránsito.







Puntualizó que de los 2 mil 694 incidentes atendidos en el primer semestre de 2018, 2 mil 353 fueron colisiones -choques sin personas lesionadas- y 343 accidentes -choques, salidas de camino, volcaduras y atropellamientos con personas lesionadas y/o muertas-.







“Con base en datos estadísticos del Centro de Operaciones Policiales el mayor número de hechos automovilísticos se registran los días viernes, sábado, lunes y jueves, siendo el segundo turno -que comprende de las 14:00 a las 22:00 horas- en el que se registra la mayor incidencia”, afirmó.







Señaló que las calles en las que se registra el mayor número de colisiones y accidentes son: Reforma, Costero, Juárez, Dr. Pedro Loyola, Cortez, México, Clark Flores y Novena, todas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.







“La gran mayoría de los hechos de tránsito son prevenibles si las y los conductores no se distraen al momento de circular por las vialidades, si mantienen en buenas condiciones mecánicas sus vehículos y sobre todo si respetan la normatividad vigente”, aseveró.







Jorge Íñiguez reiteró el llamado a la población en general para que coadyuve con la autoridad observando el Reglamento de Tránsito y tomando las precauciones necesarias al conducir, pues de esta manera se evitan incidentes que ponen en riesgo la vida propia y la de terceras personas.