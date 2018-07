Rescatan a 11 menores por casos de omisión de cuidados

ENSENADA, Baja California(GH)

En las últimas 48 horas elementos de la Unidad Contra la Violencia Intrafamiliar atendieron tres incidentes que derivaron en el aseguramiento de 11 menores de edad por presunta omisión de cuidados.



El coordinador de la UCVI, Juan Emanuel Marchan Guzmán informó que estas acciones derivan del trabajo coordinado que mantiene la Dirección de Seguridad Pública Municipal con instituciones de los tres órdenes de gobierno y en este caso con DIF Baja California.



Detalló que el primer reporte se recibió vía radio a las 9:50 horas del miércoles 4 de julio en el que se solicitaba la presencia policial en la calle Tortuga del fraccionamiento Monte Mar para trasladar a la Estación Central a tres menores pues al parecer cuentan con antecedentes de omisión de cuidados.



“Los oficiales fueron informados por personal de DIF Estatal que la casa en la que vivían una niña de tres años, un niño de dos años y una recién nacida de aproximadamente nueve días, se encontraba en condiciones desfavorables y que la integridad de los mismos se encontraba en riesgo”, apuntó.



Precisó que tras confirmar la información que indicaba que en la vivienda no hay servicios básicos como luz y agua, exceso de suciedad, diversos tipos de insectos y que los tres menores se encontraban sin zapatos y sin ropa, los agentes los resguardaron y los trasladaron a la Estación Central.



“El juez calificador determinó poner a una niña de tres años, un niño de dos años y una recién nacida de aproximadamente nueve días a disposición de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, quienes fueron llevados a una casa hogar para su protección y cuidado”, aseveró.



Por denuncia en la colonia Bella Vista



El oficial dio a conocer que a las 11:27 horas del miércoles 4 de julio a petición de DIF Baja California, elementos a su cargo se trasladaron a la calle Isla Miramar de la colonia Bella Vista, en donde fueron informados sobre un supuesto caso de omisión de cuidados en contra de tres menores de edad.



Indicó que los uniformados fueron informados que la persona responsable del cuidado de tres niñas de cuatro años, tres años y tres meses de edad, no había asistido a una cita en las oficinas de la paraestatal y que al acudir al domicilio a verificar el motivo del incumplimiento, se percataron que la vivienda se encontraba muy sucia, que no había despensa y que una de las menores estaba ingiriendo un alimento en aparente descomposición.



“Tras reunir la información requerida y a petición expresa de la autoridad que solicitó la presencia policial, se presentó a las tres menores ante el juez calificador quien determinó ponerlas a disposición de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y Familia, mismas que fueron trasladadas para su protección y cuidado a una casa hogar”, afirmó.



Resguardan a cinco menores en Las Lomitas



Juan Emanuel Marchan comentó que a las 9:43 horas del jueves 5 de julio personal de DIF Estatal solicitó la presencia de la UCVI en la calle Alcatraz de la colonia Las Lomitas, en apoyo a una denuncia de presunta omisión de cuidados en contra de cinco menores de edad.



Puntualizó que en el lugar fueron informados que la persona responsable del cuidado de cuatro hombres de 16 años, 12 años, cinco años y un mes de edad, así como de una niña de tres años de edad al parecer consume drogas y no ha cumplido con los acuerdos establecidos con la paraestatal.



“Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia manifestó que se había corroborado que la vivienda no cuenta con servicios básicos, los niños y la niña no tienen seguridad social y no asisten a la escuela, motivos por los cuales se les trasladó a la Estación Central”, expresó.



Resaltó que el juez calificador determinó poner a los cuatro hombres de 16 años, 12 años, cinco años y un mes de edad, y a una niña de tres años de edad a disposición de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, quienes fueron llevados para su resguardo a una casa hogar.



Finalmente, aseguró que de los tres casos se dio conocimiento mediante informe policial homologado a la Procuraduría General de Justicia del Estado para la investigación correspondiente; además de que reiteró el exhorto a la comunidad para que denuncie de manera inmediata a las líneas 911 y 089 cualquier tipo de maltrato en contra de personas en situación de vulnerabilidad.