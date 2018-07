Industriales piden a AMLO una política fiscal justa

ENSENADA, Baja California(GH)

Una política fiscal justa, impulsar acciones para mejorar la competitividad y alentar el consumo interno en el país, son prioridades en la agenda que la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Ensenada (Canacintra), pide al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre.



Alejandro Jara Soria, presidente de Canacintra dijo que independientemente de que la nueva administración cumpla con la promesa de campaña de bajar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8% y detener el alza en el precio de los combustibles, es importante simplificar la forma en que las empresas pagan sus impuestos.



“También es importante que el cobro de las contribuciones deje de ser una acción persecutoria del gobierno y se tomen en cuenta el tamaño de los negocios para que haya una proporcionalidad en el trato que se les da, ya que actualmente se aplican las mismas normas para las grandes corporaciones y para las micro y pequeñas empresas”, indicó.



Destacó la importancia de que el gobierno entrante considere crear una política de desarrollo para la franja fronteriza tomando en cuenta las características particulares del estado de Baja California incluyendo el municipio de Ensenada donde se encuentra el puerto más grande de la entidad y uno los más importantes del país por su ubicación geográfica.



Esa condición, destacó, es fundamental para el cabotaje que permita transportar mercancías entre los estados del pacífico mexicano del sur, centro y norte del país y viceversa que potencien el consumo interno de productos mexicanos y que disminuyan o sustituyan la importación de algunos productos de otros países.



“Traer y llevar mercancías por barco de sur a norte y viceversa es más barato, más seguro, más rápido y más rentable no solamente para las empresas, sino para el país, ya que de esa forma se fortalece la autonomía alimentaria y la proveeduría de diversos materiales e insumos”, subrayó Jara Soria.



El presidente de la Canacintra manifestó el interés de ese organismo por que la nueva administración federal haga un esfuerzo en el redireccionamiento estratégico del gasto público con el objetivo de incentivar el crecimiento del país mediante la inversión en infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria que permitan sentar las bases para el desarrollo y la reactivación económica regional.



En el caso de Baja California, dijo que particularmente en el municipio de Ensenada es urgente la modernización de toda la carretera transpeninsular hasta el paralelo 28, la conclusión del libramiento, la ruta alterna a la carrera escénica y la solución de largo plazo al problema de abastecimiento de agua para uso doméstico e industrial..

“Ensenada tiene un enorme potencial porque cuenta con un extenso territorio para el desarrollo de zonas industriales, áreas de desarrollo tecnológico, agropecuario y turístico, pero no podrá haber un despegue económico si no se cuenta con el apoyo del nuevo régimen”, consideró.



Jara Soria manifestó su confianza en que una vez que la administración de Andrés Manuel López Obrador entre en funciones, en realidad inicie la transformación del país, pero de manera muy especial de Baja California que se ha venido rezagando del crecimiento que otros estados del país han tenido en los últimos años.



“Los industriales estamos listos para sentarnos a trabajar con quienes serán nuestros representantes y con aquellos que pronto nos gobernarán, aseguró el dirigente empresarial”, concluyó.