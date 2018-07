Recurren ganaderos a seguro por sequía

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la situación de extrema sequía que se vive en el Estado, el sector ganadero ha sido uno de los más afectados e incluso los productores han recurrido a un seguro para poder mantener a sus cabezas de ganado.



El presidente de la Unión Ganadera Regional de Baja California, Gustavo Rodríguez Cabrales, informó que actualmente no hay forraje en los agostaderos, lo que ha obligado a los productores a sacar a la venta alrededor de 3 mil cabezas de ganado, para quedarse únicamente con las que puedan mantener.



“Es uno de los años más críticos por la poca precipitación que se registraron, tenemos zonas donde no llegó más de una pulgada y media y fue todo lo que cayó, según las estadísticas es uno de los años más críticos en un periodo de 50 años”, declaró.



Reveló que desde el último trimestre del año pasado y en lo que va de este año, han muerto alrededor de 50 cabezas de ganado, principalmente en la zona del Valle de la Trinidad, El Rosario, San Vicente y el Ejido San José de las Palomas, que son las zonas más críticas en Ensenada.



Rodríguez Cabrales explicó que se hizo una declaratoria de sequía pero únicamente en la zona de Mexicali, contemplando únicamente a una parte de los afectados, por lo que solicitó que el Gobierno del Estado emita la declaratoria de sequía en Baja California y con esto poder complementar más acciones en beneficio del sector primario.



Indicó que la declaratoria no contempla al sector ganadero, sin embargo es una actividad muy importante de la cual dependen aproximadamente 4 mil ganaderos y sus familias, por eso la relevancia de que se destinen recursos para hacerle frente a ese tema.



“Nosotros somos proveedores del 20% de lo que la industria cárnica requiere en nuestro Estado, el más afectado es el Municipio de Ensenada porque es el que menos precipitaciones registró en las pasada época de lluvias, pero ahorita ya está haciendo crisis Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y la parte del desierto de Mexicali.



El ganadero informó que en los meses de abril y mayo hubo una fuerte afectación en el Municipio de Ensenada, por lo que se recurrió al Seguro para la Cobertura de Daños con base a la Afectación del Coeficiente de Agostadero (SECA), el cual protege la disminución de forraje para la alimentación de ganado de los agostaderos.



“Se está indemnizando la Costa Este, Costa Noroeste, Costa Suroeste y la parte de la Sierra, con un aproximado de 57 mil 762 cabezas de ganado, entre lo que son bovinos, ovinos y caprinos”, detalló.



Informó que por parte del fondo de aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), la inversión fue de un monto de 11 millones 552 mil 400 pesos, en beneficio de mil 34 ganaderos en Ensenada.



Adicionalmente, se sumará 1 millón 118 mil pesos por parte de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que se entregará aproximadamente en 15 días a los ganaderos.



“Es una inversión histórica en el tema de sequía para Baja California, sin embargo seguiremos insistiendo en que se destinen más recursos porque Nada más se están protegiendo dos meses y sabemos que conforme vaya avanzando el calor la situación se va a poner más crítica”, señaló.



El ganadero dijo que el recurso del seguro será destinado para adquisición de suplementos y forraje.



“Es la primera vez que el seguro detona en Baja California, de continuar esta situación, deberá de continuar operando el SECA en el Estado, ya que en base a las mediciones satelitales y las pruebas en campo del agostadero, se comprueba la falta de forraje”.