Harán análisis para hospital en San Quintín

ENSENADA, Baja California(GH)

Aunque en la zona sur del municipio existe un reclamo de la población para que se construya un hospital, Guillermo Trejo Dozal, secretario de Salud en Baja California, indicó que no es tan fácil.



Señaló que lo primero que debe hacerse es el análisis técnico de viabilidad del proyecto, es decir la densidad de población, qué tipo de enfermedades hay en la región y quiénes lo van a utilizar, es decir, saber de qué institución de salud son derechohabientes.



“Sabemos que la mayor cantidad de gente en San Quintín depende del Seguro Social; tenemos que buscar que el Seguro haga frente a lo que le corresponde, pero a eso no nos exonera a nosotros que no le entremos al análisis de la necesidad de evaluar la construcción de un hospital en San Quintín”, indicó.



Trejo Dozal se comprometió para que en la próxima visita del Secretario de Salud a nivel federal, José Narro, a finales de agosto, se haga el proyecto de viabilidad para que quede listo en los próximos meses.



“Prmero se tiene que hacer un análisis técnico de la viabilidad del proyecto, lo demás son mentiras; la gente puede estar diciendo que se va a hacer, no es cierto, si no existe un análisis técnico de la viabilidad no vuela el proyecto”, dijo.



El secretario de Salud mencionó que ya se tienen algunas opciones de terrenos para ser analizadas en Camalú, San Quintín y Colonet, pero insitió en que no se debe engañar a la población.



“Si vuela, vamos a hacer el proyecto técnico para que el próximo año, porque esto depende de recursos federales, ya tenemos recursos para empezar a hacerlo”, comentó.



Trejo Dozal aclaró que en el proyecto técnico se tiene que ver de cuántas camas será y qué clases de especialidades se van a aplicar, ya que es un sitio difícil para llevar a los médicos.



“Construir un hospital tan fácil como desearlo y decir, y se hace por arte de magia, debe tener todo un proceso técnico de análisis y si no hay ese análisis previo, no es posible que se construya ningún hospital; tardaríamos unos dos o tres años en construir ese hospital, pero se va a hacer”, finalizó.