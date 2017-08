Promueven lactancia con 'La gran tetada'

ENSENADA, Baja California(GH)

Una veintena de madres acudieron al Parque Revolución para amamantar a sus bebés en “La gran tetada” y fomentar la lactancia materna entre la población.



José Antonio García Rivera, jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, indicó que hay diferentes programas preventivos, como la lactancia materna.



“Es muy importante que nos sensibilicemos a la idea de que se puede lactar donde sea, siempre y cuando sea un lugar higiénico, con una técnica adecuada, hay que promocionar la lactancia materna donde sea y en el lugar que sea”, mencionó.



El médico recordó que lactar previene la obesidad en los pequeños, ya que la leche materna cuenta con los nutrientes necesarios para saciar al bebé; además de que previene diferentes enfermedades en las madres que amamantan.



Por su parte, Enrique Sicardi, representante de la asociación civil Pro Lactancia Materna, señaló que es la quinta ocasión en que se realiza este evento, ahora con una feria de salud que permite a las madres obtener diferentes servicios.



Mencionó que algunas cifras señalan que en México el 30% de los niños mayores a seis meses están lactando, mientras que otras indican que solo es el 14% de la población de esa edad.



“A mí no me importa si son 14 o 30, nosotros vamos por todos esos niños que no están recibiendo este beneficio; el lactar es un acto que no debe de esconderse, se debe aplauidir y felicitar”, indicó.