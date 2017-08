Reconoce municipio el rezago en basura

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante la gran cantidad de quejas ciudadanas por la tardanza del camión recolector de basura en diversas colonias, el presidente municipal, Marco Antonio Novelo Osuna, reconoció que hay un rezago del 20% en la recolección.



“El problema que tenemos es que los camiones no llegan a lo más alto de las colonias, no llegan, tenemos que buscar unos pick up con redilas para que puedan entrar a colonias como la Morelos y saquen la basura”, planteó.



El Alcalde dijo que es necesario implementar diversos centros de transferencia en la ciudad, ya que en la Pedro Loyola únicamente está el contenedor de Punta Banda y generalmente tiene basura desbordando.



“Ahí tenemos que recoger la basura dos veces al día, pero ya viene otro contenedor para apoyar, traemos un 20% de rezago pero he platicado con el personal de limpia y están trabajando mucho mejor”, afirmó.



En cuanto a las fallas en las luminarias, informó que la Dirección de Servicios Públicos integró un expediente sobre la cantidad de lámparas que están fallando y la Dirección de Asuntos Jurídicos ya lo está analizando para ver la manera de que la empresa se haga cargo.



No obstante, en el tema de seguridad, el primer edil aseguró que de acuerdo a los miembros de la Cámara nacional de Comercio, en los últimos días los robos han disminuido en un 60% en la zona turística.



“Gracias al chat de WhatsApp que el director de la Policía tiene con los miembros de las cámaras empresariales, pueden comunicarse inmediatamente cuando ocurra alguna situación de inseguridad”, destacó.