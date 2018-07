Continúa incendio forestal en Sierra San Pedro Mártir

ENSENADA, Baja California(GH)

Un total de mil 500 hectáreas han sido afectadas en el incendio forestal que se registró en la Sierra de San Pedro Mártir, desde el lunes 2 de julio y en el que participan diversas dependencias de manera coordinada para combatirlo.



Brigadistas Forestales de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y Guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en conjunto con la Ssecretaría de Protección al Ambiente(SPA), combaten el incendio ubicado en el paraje del valle de Santa Rosa y Santa Eulalia, a 32 kilómetros al sur del Observatorio Astronómico Nacional que se encuentra dentro del Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir.



La titular de la SPA, Thelma Castañeda Custodia, señaló que las mil 500 hectáreas afectadas corresponden a bosque de pino piñonero, mixto de coníferas y el resto de ecosistema chaparral y herbáceo; así mismo, mencionó que el incendio no ha cesado, debido a que las condiciones atmosféricas son de baja humedad y ventosa.



Destacó que la Semar, participa con el apoyo de un helicóptero para el traslado al siniestro de guardaparques de la Conanp y combatientes de incendios de la Conafor..



La funcionaria apuntó que la presente temporada de incendios, que es de mayo a noviembre, está pronosticado que será más intensa debido a la sequía extrema nunca antes registrada en 100 años para el Estado de Baja California, y por las pocas nevadas que se presentaron durante la temporada de invierno, lo que puede continuar poniendo en riesgo al Parque Nacional y áreas adyacentes.



Es por ello que recomenmdó la ciudadanía tomar precauciones como no quemar basura en días con viento y calor, si se viaja por carretera no arrojar cigarros, cerillos, objetos como botellas, desperdicios, o cualquier tipo de material combustible que pueda originar incendios forestales.



El Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir es considerado como una de las Áreas Naturales Protegidas de Baja California, y con mayor grado de conservación y biodiversidad en México, cuyos ecosistemas contribuyen a regular el clima de la región central y de los valles de La Trinidad, San Telmo y San Quintín.