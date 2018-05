Señalan hay irregularidades en transporte de 'maquilas'

ENSENADA, Baja California(GH)

El Presidente de la Unión de Transportistas Independientes del Municipio de Ensenada (Utime), Armando Gutiérrez Guerra, denunció que unidades de transporte de empresas maquiladoras están operando en el Municipio con atribuciones que no les corresponden.



“El transporte de maquila está trabajando arriba de rutas de nosotros, traen algunas unidades que tienen placas particulares, vemos números doblados y están parando en cada esquina subiendo y bajando pasaje, eso no puede ser, ellos tienen que recoger a su personal en un lugar de la colonia, llevarlo a su centro de trabajo y viceversa”, explicó.



Armando Gutiérrez alegó que con esto disminuye el pasaje, ya que están realizando un servicio de transporte en modalidades que no son de su competencia.



“En la ley estaba establecido que deben de operar a la hora que no hay servicio público, además están dando servicio a escuelas y viajes especiales, para eso están los carros de turismo y ellos andan metidos en todas partes, es algo que pasa todos los días”, señaló.



Asimismo, comentó que en la zona Sur del Municipio también hay problemas con el transporte que lleva a los trabajadores a los campos.



“Es un problema muy grande y está fuera de control porque no se le ha puesto la atención debida, la zona agrícola es muy grande y estamos hablando de muchísimas unidades y se necesita personal pero el Ayuntamiento carece de recursos para invertir en eso, para va a tener que hacerlo porque es una anarquía”, declaró.



El líder de los transportistas dijo que a unas semanas de que tomó posesión Alfredo Rosales Green como Director de la Unidad Municipal de Transporte (UMT) del Ayuntamiento, han notado que hay más supervisión y más operativos, sin embargo, necesitan reunirse con él para exponerle todos los problemas del sector.



“Queremos platicar con él, estamos esperando que se establezca bien porque sabemos que hay una reestructuración interna como sucede cuando hay un cambio, queremos ver con qué cuenta de personal técnico y humano para que realmente refuerce la supervisión”, indicó.