Círculos ciudadanos inhiben robos en un 75%

ENSENADA, Baja California(GH)

Gracias a la implementación de círculos ciudadanos, se ha logrado disminuir un 75% los robos en algunas colonias, sin embargo, también se han detectado ciudadanos que a través de lonas amenazan a los delincuentes con tomar justicia por su propia mano.



El Presidente del Consejo Ciudadano BC, Mario Zepeda Jacobo, explicó que estos círculos funcionan a través de la coordinación entre vecinos y autoridades para tomar medidas preventivas y reportar inmediatamente cualquier incidente y que sea atenido por la policía.



“Se les da capacitación para que sepan qué es lo que pueden hacer y lo que no deben hacer, haciendo énfasis en que no se trata de enfrentar directamente a los delincuentes porque correrían alto riesgo, se trata de estar en contacto con la autoridad para que la policía intervenga”, explicó.



En ese sentido, se han detectado colonias como la calle Tulipán, donde algunos habitantes han colocado mantas con amenazas como: “Calle protegida por vecinos vigilantes, ratero si te agarramos te vamos a linchar, te estamos vigilando, no arriesgues tu vida”.



Zepeda Jacobo rechazó este tipo de acciones y puntualizó que no se trata de ninguna red creada por el Consejo Ciudadano BC, ya que las que han formado cuentan con capacitación y en todo momento actual al margen de la ley.



“Cuando los ciudadanos se están poniendo a ese nivel, quiere decir que está fallando la organización o no hay suficiente coordinación con las autoridades, deben ponerse en contacto con la policía para que los atienda y que no cometan algún ilícito porque al final tendrán repercusiones los vecinos”, apuntó.



El Presidente del consejo informó que hasta el momento han creado diez círculos ciudadanos, distribuidos en diversas colonias de la ciudad, en El Sauzal y Maneadero.



“En las zonas donde están estos círculos ha reducido la incidencia en un 75% aproximadamente, ya no hay robos a las casas, si acaso logran robarse algo de los carros, pero donde había gente que se metía a las casas a robar, eso se eliminó completamente”, destacó.