Olvidan ensenadenses gravedad de la influenza

ENSENADA, Baja California(GH)

De Octubre a marzo se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la influencia en los centros de salud, sin embargo, en Ensenada únicamente se logró un 54% de cobertura, debido a que la población ha ido olvidando la gravedad de este virus, consideró José Antonio García Rivera, jefe de la jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada.





El médico informó que se le da prioridad a todos los pacientes que tienen factores de riesgo o determinantes de salud como obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer o VIH, sin embargo también se abre a la población en general con el propósito de que cuenten con esa protección.





“El llegar a un 54% es bajo, ya que hay otros lugares donde necesitaban vacuna porque se les escaseó, nosotros teníamos suficiente vacuna para dar una cobertura más amplia, para el siguiente periodo pretendemos que la mayoría de las personas se vacunen desde octubre o noviembre, si hacemos un cerco postvacunal efectivo ya no circula el virus de la influenza”.





García Rivera mencionó que en la jurisdicción de Ensenada se contó con 46 mil dosis, de las cuales únicamente se aplicaron 27 mil dosis, mientras que el periodo anterior hubo una vacunación del 73%.





“Las personas no perciben el riesgo si no les pasa algo, no creen en el sida o el cáncer si no lo tienen o lo padece un familiar, desgraciadamente no aprendemos en cabeza ajena y como los casos de influenza disminuyeron por las acciones del sector salud, las personas se relajan, sin embargo, esto es cíclico y vamos a tener 100 años con el virus y va a estar cambiando”, indicó.





El médico señaló que cuando la influencia se complica, genera neumonía intersticial y una vez instalada, los medicamentos no hacen efecto y ponen en riesgo la vida del paciente que llega a tener complicaciones de esa naturaleza.





Día internacional del lavado de manos





En ese sentido, recordó que el 5 de mayo se celebra el Día Internacional del Lavado de Manos, con el fin de crear conciencia de que la mayoría de las infecciones hospitalarias o transmitidas por vectores o fómites pueden ser netamente prevenibles.





“La transmisión de las enfermedades infecciosas regularmente son a través de mano- boca, es muy importante comentar que el lavado de manos con jabón líquido es el más recomendado, cierren la llave durante el lavado de manos, cuenten 20 segundos con el jabón y esto nos genera una acción bactericida”, explicó.





García Rivera dijo por una deficiencia en el lavado de manos, en los hospitales hay un riesgo hasta del 34% de transmitir una enfermedad, mientras que en la población en general es hasta del 84%.





“Si una persona va al baño o antes de comer no se lava adecuadamente las manos, hay un riesgo altísimo de tener un proceso infeccioso adquirido por la falta del lavado de manos”, advirtió.