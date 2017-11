Agarran a dos en posesión de arma de fuego

ENSENADA, Baja California(GH)

Dos hombres fueron asegurados en presunta posesión de un artefacto con características similares a un arma de fuego tipo fusil, un cargador con 28 cartuchos útiles calibre .223 y un chaleco táctico.



Jorge Íñiguez Díaz, director de Seguridad Pública Municipal, detalló que a las 16:36 horas del 1 de noviembre, en recorrido preventivo por las calles De la Rosa y C de la colonia Granjas El Gallo, los oficiales observaron un vehículo que no respetó un alto.



“Los agentes le marcaron el alto y al momento de detener la marcha, del lado del copiloto descendió un hombre que intentó darse a la fuga pero fue asegurado metros más adelante; mientras que el conductor se comportó agresivo y expresó palabras altisonantes, por lo que con comandos de voz le pidieron que no opusiera resistencia y bajara de la unidad”, apuntó.



Al realizar una inspección al vehículo, explicó, en la cajuela encontraron un chaleco táctico y un artefacto con características similares a las de un arma de fuego tipo fusil, la que uno de los detenidos aseguró era de utilería.



Sin embargo, al revisarla, los oficiales se percataron que ésta tenía un cargador con 28 cartuchos útiles calibre .223.



Íñiguez Díaz resaltó que ante el hallazgo, los policías dieron lectura de sus derechos a Joel Alberto N. de 20 años y Óscar Javier N. de 35 años de edad, quienes junto con una menor de edad que se encontraba en el interior del vehículo fueron trasladados a la Estación Central.



“Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República para la investigación y posible vinculación correspondiente; mientras que la menor de edad fue entregada a sus familiares”, afirmó.