Habitantes de Camalú temen por sus viviendas

ENSENADA, Baja California(GH)



Luego de que la Unidad de Protección Civil, notificará que 100 viviendas de Camalúi se encuentran en una zona de alto riesgo, los habitantes se han inconformado ante la indiferencia de la autoridad municipal.



El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, José Guadalupe Cruz, recordó que desde el año 2012, en el periodo el presidente Enrique Pelayo, la Administración Municipal realizo una inversión millonaria para canalizar el Arroyo Oaxaca y prevenir la inundación de cerca de 100 viviendas ubicadas en las colonias Tierra y Libertad, Cantarranas, Lázaro Cárdenas y Candelaria todas de la Delegación Municipal de Camlú.



“La siguiente temporada de lluvias evidencio las graves deficiencias en construcción de la obra pluvial, la cual no logro evitar las afectaciones en nuestro patrimonio, pues los puentes vehiculares que fueron construidos sobre el canal del Arroyo Oaxaca solo sirvieron para detener el paso del agua y generar que se desbordara sobre nuestras casas, poniendo en riesgo la vida de nuestros niños y familiares”, señaló



En el año 2013 el Ayuntamiento intentó resolver el problema, realizando la pavimentación de concreto de las calles Agua Blanca, Territorio Sur y Sierra San Felipe que supuestamente servirían como calle-canal para dar salida a las aguas de la lluvia, sin embargo, dicha construcción no pudo impedir nuevamente la inundación de las viviendas.



“Como si se tratara de un asunto de poca relevancia, han pasado 2 administraciones municipales y un año de la actual administración y a la fecha no se han corregido las fallas de ambas obras y se mantiene latente el riesgo de la vida de de cerca de 100 familia que ahí habitamos y la seguridad de nuestro patrimonio”, expresó.



El Presidente del Comité dijo que la semana pasada la actual administración encabezada por el presidente municipal Marco Antonio Novelo, envió al Titular del Protección Civil, Jaime Nieto para notificar a los que viven en zonas de alto riesgo, prácticamente deslindándose del problema sin ofrecer ninguna solución



“Hacemos un llamado urgente al Presidente Municipal para que atienda y resuelva de inmediato nuestro grave problema y lo responsabilizamos de cualquier daño a nuestro patrimonio o desgracia que pueda presentarse en la siguiente temporada de lluvia”, concluyó.