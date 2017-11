Empresarios piden intervención de las fuerzas federales

ENSENADA, Baja California(GH)

Al primero de noviembre de 2017, los homicidios superaron en un 140% a los ocurridos en todo el 2016.



El clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el municipio de Ensenada es el peor que se haya tenido en toda su historia, por lo que es urgente que el presidente municipal y el gobernador del estado soliciten la urgente intervención de las fuerzas federales, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada.



Marco Antonio Coronado Valenzuela señaló que la situación es alarmante porque la violencia va de mal en peor; al primero de noviembre son ya 164 personas asesinadas, 87 en la zona urbana y 77 en la zona sur del municipio, con lo que ya fueron superados en un 140 por ciento los 68 homicidios ocurridos en 2016.



El líder empresarial expuso que los asesinatos están ocurriendo a un ritmo de 16 personas asesinadas en promedio durante los primeros 10 meses del año, cifra que ya rebasó los del 2008 que se tenía como el más violento con 73 muertes violentas.



“Peor aún, están muriendo mujeres como nunca antes, a la fecha ya van 20, entre violencia intrafamiliar, crímenes del fueron común y víctimas del crimen organizado, muy lamentables todos los casos porque detrás hay familias e hijos”, señaló.



El presidente del CCEE, manifestó que todas las cámaras afiliadas a ese organismo han manifestado su enorme preocupación por la incertidumbre e intranquilidad que genera el clima violento que vive la entidad y el municipio, lo cual llena de temor a toda la población.



Ante esa realidad, consideró que es urgente que el presidente municipal Marco Antonio Novelo Osuna y el gobernador del estado Francisco Vega de Lamadrid, reconozcan la incapacidad de sus gobiernos de hacer frente a ola de crímenes sin precedente que vive el municipio de Ensenada que tan solo el último mes sumo 20 personas asesinadas.



“Ya no se pueden excusar de que se trata solo de enfrentamientos entre bandas del crimen organizados ya que hay muchos casos que evidentemente son delincuencia común como los asaltos a personas y comercios”, advirtió.



Están muriendo muchas personas inocentes, apuntó, como en el caso del joven que cayó víctima de un asaltante en una tienda de conveniencia, caso que lamentable es uno de muchos, sin que las autoridades policiacas municipales, estatales y federales hagan algo para evitarlo.



“No es justo que se siga derramando sangre inocente de gente trabajadora mientras las autoridades que tienen el monopolio de la aplicación de la Ley, las facultades, los recursos y la responsabilidad, no hagan nada para regresar la tranquilidad a la población”, expresó.



El dirigente dijo que hay un claro temor en el sector empresarial de que el clima de violencia inhiba las inversiones y frene el flujo de turismo y como consecuencia se genere una crisis económica que a su vez incremente los delitos de robo a comercios, a lugar cerrado, asaltos y a casas habitación, que ya de por si son muchos.



“El gobierno en sus tres niveles no debe esperar a que se desate una oleada incontenible de robos, secuestros y extorsiones que vengan a gravar aún más la situación, por lo que deben actuar urgentemente y dejar de lado los acostumbrados discursos políticos de una coordinación que no existe”, manifestó.



Coronado Valenzuela afirmó que la sociedad está harta y temerosa, por lo que es urgente que se actúe de inmediato con la presencia de las fuerzas armadas en las calles en forma permanente hasta que regrese la tranquilidad.



El presidente del CCEE también hizo un enérgico llamado a las autoridades ministeriales, a los jueces y todo el engranaje judicial para que cumplan con su deber y trabajen en favor de la sociedad y si no pueden que presenten su renuncia y permitan que otros que tengan voluntad y capacidad lo hagan.