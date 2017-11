Ayuntamiento protege a los ambulantes

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de las quejas del comercio establecido por la competencia desleal que representan los ambulantes, la jefa del departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rebeca Mungaray Lagarda, defendió la permanencia del comercio ambulante en la zona turística.



La funcionaria reconoció que esta medida no les ha parecido a los comerciantes establecidos, ya que se han negado a meter su mercancía hasta que disminuya la cantidad de ambulantes con carritos de gran tamaño.



“Ellos están muy molestos y dicen que no van a meter sus cosas hasta que se vayan los vendedores ambulantes, pero es casi imposible de momento porque los ambulantes traen un permiso que por ley lo heredan y hay gente que tiene 60 años con un permiso”, argumentó.



Mungaray Lagarda recordó que existe un proyecto para crear un centro de artesanías donde los comerciantes ambulantes puedan ofrecer sus mercancías de manera más ordenada en el Riviera, sin embargo hasta el momento no se ha concretado.



“Los de la Canaco se quejan de que están muy grandes los puestos de los ambulantes, pero las medidas están establecidas en la ley y esas cuestiones son un trabajo que hay que modificar los reglamentos, nosotros a final de cuentas todo lo que hacemos debemos de fundamentarlo en nuestros reglamentos”, afirmó.