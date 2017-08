Anuncian festejos por 50 aniversario de carreras fuera de camino

ENSENADA, Baja California(GH)

Autoridades de los tres órdenes de gobierno dieron a conocer la imagen y el calendario de eventos conmemorativos al 50 aniversario de las carreras fuera de camino en Ensenada.



“En noviembre se celebra el 50 aniversario de organizar carreras fuera de camino, donde anualmente se realizan diversas competencias de gran relevancia nacional e internacional, con grandes beneficios económicos, sociales y culturales para la región”, comentó el Presidente Municipal, Marco Novelo.



Agradeció a Proturismo por tomar esta iniciativa y sumar a diversos actores clave del sector turístico y del mundo del Off Road, quienes de manera propositiva y con gran entusiasmo desarrollaron el programa de festejos y establecieron las bases para el diseño del logotipo.



“Este deporte ha evolucionado y conquistado a miles de fanáticos y corredores en sus primeros 50 años, donde se ha arraigado en nuestra cultura, y nos ha brindado una identidad particular y posicionado internacionalmente a Ensenada, como la Capital Mundial del Off Road”, afirmó.



Recordó que la primera carrera fuera de caminos que se organizó en Ensenada fue en 1967 con el nombre de "Mexican 1000", y fue promovida por la National Off-Road Racing Association (Norra).



“Norra organizó la Mexican 1000 hasta 1972 y en 1974 Mickey Thompson y Sal Fish fundan Score International, y dan origen a lo que hoy conocemos como la carrera Baja Mil”, indicó.



Destacó que estas carreras han logrado la consolidación de grandes empresas automotrices, quienes ponen a prueba tecnología utilizada en vehículos que participan en estos eventos.



Por su parte, el Secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Carignan subrayó que las carreras son de los bajacalifornianos y no de las empresas promotoras.



Detalló que estos eventos son transmitidos en más de 39 países y que se difunden cientos de notas que posicionan a Ensenada y Baja California como destino turístico.



Óscar Escobedo comentó que Baja California tiene un liderazgo en la industria del sector automotriz y eso se debe en gran medida a las carreras fuera de camino.



A su vez, Nicolás Saad Andrés, presidente de Proturismo y pionero de las carreras fuera de camino, señaló que el inicio de este proyecto fue una idea rústica y que en menos de cinco años cambiaron dos veces de promotores y que en la actualidad son las mejores en su tipo a nivel mundial.











Calendario de actividades







21 de Septiembre



Anuncio en Tijuana de Desert Challenge







20 de Octubre



Anuncio de Ensenada Capital del Off Road







12 de Noviembre



Festival del Off Road







13 de Noviembre



Paseo de la fama y Cena gala







14 y 15 de Noviembre



Contingencia Street Fiesta (revisión mecánica)







16 y 17 de Noviembre



Carrera Score International Baja 1000