Lactancia materna beneficia a mamás

ENSENADA, Baja California(GH)

El vínculo madre e hijo durante la lactancia es un factor que beneficia no solo al bebé, sino que también favorece en distintos aspectos a las madres.



Así lo señaló María Teresa Fernández, presidenta del Colegio de Pediatría en Ensenada, quien agregó que además de los beneficios nutricionales para el niño, en la madre funciona como prevención de enfermedades, aspectos emocionales e incluso son aspectos sociales.



“También hay beneficios en la familia a nivel económico, a nivel laboral y a nivel institucional en cuanto a servicios médicos, pues un niño que es lactado tiene menor probabilidad de padecer enfermedades”, indicó.



La pediatra explicó que los niños que son lactados tiene muchos beneficios emocionales y conductuales que son importantes para la sociedad.



“Decimos que la lactancia es gratis, pero realmente es un trabajo no remunerado para una mamá que lacta, los jefes de familia saben el ahorro económico que tienen en la familia”, dijo.



Por último, reiteró que la leche materna no solo es un líquido lleno de vitaminas, sino que es un promotor de la salud cuando es tomado directamente desde el seno materno.