Industriales rechazan que la SCT cumpla con meta de obras

ENSENADA, Baja California(GH)

Las obras que el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, Alfonso Padrés Pesqueira, considera como parte cumplida del Compromiso Presidencial 127, no corresponden a tal afirmación, señaló la Cámara Nacional de la Industria de Transformación de Ensenada (Canacintra).



Jorge Eduardo Cortés Ríos, presidente de ese organismo, manifestó que ninguna de las obras que el Gobierno federal quiere hacer pasar como un compromiso cumplido del hoy presidente Enrique Peña Nieto cuando andaba en campaña, ha sido solicitada ni forma parte de las prioridades de la población.



Advirtió la carretera Laguna Chapala-Puertecitos donde se invirtieron muchos millones de pesos y se construyó en poco tiempo, es una obra que la comunidad no pidió, mientras otras que la población sí demanda, como la vía alterna Bajamar-Santa Anita, que resolverían la urgencia en caso de un derrumbe en la carretera escénica Tijuana-Ensenada, no han sido consideradas.



“La carretera Laguna Chapala-Puertecitos no se está cayendo, mientras que la carretera escénica sí”, subrayó.



Consideró que obras como el Libramiento Ensenada que tiene diez años en construcción no sirven de nada mientras no se terminen totalmente incluyendo la infraestructura urbana que la debe complementar, para ser considerada una obra útil que resuelva los problemas de congestionamiento y desorden vial, apuntó.



El presidente de la Canacintra lamentó que Padrés Pesqueira quiera sacudirse los compromisos hechos por Peña Nieto con obras de mantenimiento que forman parte de los programas ordinarios anuales.



Precisó además que con una inversión de 148 millones de pesos para esos trabajos no es posible considerar cumplido un compromiso que implica la solución a un rezago en infraestructura que padece el Municipio desde hace muchos años y que mantiene la economía en una situación complicada.



“El director de la SCT se refirió a una infraestructura que ya existe a la que solo se le dio mantenimiento, sin tomar en cuenta la otra parte del Compromiso 127, relativa a la creación de infraestructura para resolver el problema del agua en Ensenada”, apuntó.



Señaló que obras como el acueducto Tanamá-Valle de Guadalupe que vendrían a resolver ese añejo problema, fueron borradas de las prioridades presidenciales y de la agenda de los funcionarios de la Comisión Nacional del Agua a los que corresponde su gestión y ejecución.



“No se tiene hasta el momento una alternativa que resuelva en forma definitiva y de largo plazo el problema del suministro de agua para uso doméstico e industrial para la ciudad y Municipio de Ensenada”, apuntó.