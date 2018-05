Denuncian veterinarias irregulares

ENSENADA, Baja California(GH)

El Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Ensenada, Jorge Aarón Rodríguez Gómez, declaró que en los últimos meses han detectado clínicas y estéticas caninas que operan de manera irregular, poniendo en riesgo la vida de los animales que atienden.





“Se ha acercado gente comentándonos que han tenido a sus perros enfermos por haber aplicado alguna vacuna o medicamento en veterinarias que no cuentan con un veterinario, sino con personas que se ostentan como tal y a la hora de aplicar medicamentos o hacer un diagnostico no hacen lo correcto y en casos los animales han muerto”, señaló.





Rodríguez Pino comentó que hay alrededor de cinco clínicas y estéticas caninas donde se dan consultas e incluso se llevan a cabo cirugías, pero no cuentan con un médico con cédula profesional.





“Queremos hacer un llamado a la sociedad para que hagan su denuncia en el ministerio público, en la Cofepris, en Ecología o en Profeco, ya que nosotros como colegio no podemos hacer mucho más allá de levantar la voz para dar a conocer este tipo de problemas”, explicó.





Mencionó que por lo menos dos veces a la semana reciben quejas de este tipo, principalmente de estéticas caninas, que esencialmente deberían limitarse al arreglo estético de los animales, pero que se toman atribuciones como aplicar medicamentos y vacunas.





“Algunas ofrecen servicios más baratos que una clínica y otras incluso son más caras, el problema es que cuando el animal tiene una complicación el dueño termina gastando mucho más por no haber ido con un médico serio”, apuntó.





Finalmente, recomendó a la población cerciorares de que la clínica a la que acuden cuente con un médico veterinario titulado y con cédula profesional.