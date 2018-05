Destaca Gil actitud en el campo de Marineros

ENSENADA, Baja California(AGP Deportes)

Nunca dejar de pelear, sea el inning que sea.



Esa es una de las virtudes que ha impuesto el cuerpo técnico de los Marineros de Ensenada entre sus jugadores.



“El equipo está jugando bien y no deja de pelear. Eso es lo que pedimos: No perder la fe y seguir trabajando todos los innings para salir adelante”, dijo el coach Gerónimo Gil.



El ex jugador de Orioles de Baltimore calificó a Marineros como “un equipo competitivo que estará luchando todos los juegos para ganar la mayor cantidad de veces posible, dando buenos juegos a la afición”.



En su especialidad, explicó, “el equipo está siendo más pacientes al bat y eso ha ayudado”.



También destacó la madurez del roster conformado en su mayoría por prospectos de Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca.



“El año pasado, la mayoría tuvo oportunidad en Liga Mexicana y este es un escalón que tienen que trabajar para estar listos cuando los llamen. Tienen habilidad no nada más para el beisbol mexicano, también para Estados Unidos, y tenemos que trabajar en desarrollarlos”, indicó.



Sobre el cuerpo técnico encabezado por Sergio Omar Gastélum, dijo: “Estamos formando un gran equipo. Hacemos pláticas después de cada juego para sacar conclusiones y mejorar nuestro juego”.



Pero, más allá de haber perdido dos de las tres más recientes series, dio el crédito del liderato de los Marineros a “quienes hacen el espectáculo, que son los jugadores; nosotros solo les damos ideas”.



Además, reconoció el nivel de la Liga Norte de México, donde “todos los equipos son competitivos”.



DESTACA CONTRATACIÓN DE MERCADO



Diego Mercado, ex integrante de los Freseros de San Quintín.



“Mercado es local, ha jugado en esta liga y viene a aportarnos con sus buenas manos, su bateo, y creo que será una puerta que se le abre a él para seguir luchando y llegar a un equipo de Liga Mexicana”, concluyó.



Los Marineros, líderes con récord de 17-7, visitarán de martes a jueves al sublíder Algodoneros de San Luis, que les ganó la serie de fin de semana en el deportivo Antonio Palacios para colocarse con 15-9 a dos encuentros de distancia.