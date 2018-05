Tarda PGJE en resolver asesinatos de mujeres y menores

ENSENADA, Baja California(GH)

La poca cooperación de los familiares de las víctimas y el incremento de las muertes violentas de mujeres y menores de edad, dificultan las investigaciones a la Subprocuraduría de Justicia de zona Ensenada.



Jesús Arce, encargado de la Agencia Investigadora de Homicidios, dijo que en los casos relacionados al narcomenudeo los familiares de las víctimas optan por no ser relacionados a las investigaciones y evitan declarar.



Indicó que estas situaciones no impiden las investigaciones, sino que provocan que se tomen “caminos” largos y por esto no hay resultados de manera rápida que pueden concluir en la detención de sospechosos.



En otras situaciones, agregó, los testigos expresan de manera verbal lo que presenciaron del homicidio, pero al momento de solicitar su declaración por escrito, se niegan.



“Si los deudos no nos comparten información sobre los problemas en que estabas sus familiares y si no se presentan a declarar en una audiencia, entonces eso complica un poco a la Policía Ministerial o la Procuraduría”, mencionó.



Norma Alicia Velásquez Carmona, subprocuradora de Justicia en Ensenada, aclaró que este tipo de inconvenientes ocasionan que se invierta mayor cantidad de investigación en las muertes relacionadas al narcomenudero, por consecuencia se extiende el tiempo.



Indicó que por muertes violentas de mujeres en 2016 se iniciaron investigaciones para aclarar la muerte de 10, mientras que en 2017 fueron 23.



Reconoció que hubo un incremento de 13 víctimas más en 2017 que en el periodo de 2016, y que el año pasado hubo mayor cantidad de homicidios en el área rural del Sur del Municipio.



Las muertes violentas bajo investigación están presuntamente relacionadas de manera principal al narcomenudeo y en segundo término a las relaciones interpersonales de pareja.



“En el momento de reclamar los cuerpos, los familiares mencionaron que (las víctimas) consumían drogas o que la vendían”, expresó.



Las causas del incremento de homicidios de mujeres, consideró, son diversas como pueden ser el narcomenudeo, la violencia entre la pareja, la falta de denuncia de las agresiones, las relaciones personales con parejas ocasionales.



Los contactos en redes sociales, la descomposición del tejido social, la pérdida de valores morales, agregó.



Uno de los métodos más utilizados en 2017 para privar de la vida a las féminas fueron los disparos por arma de fuego con 11 víctimas, señaló, mientras que en 2016 fueron tres occisas.



10 homicidios de mujeres se registraron en el 2016:



-9 carpetas de investigación integradas.



-6 carpetas judicializadas (en juzgados).



-4 registrados en área rural de San Quintín.



-5 víctimas eran menores de edad.



-1 imputado bajo proceso por la muerte de un menor de edad.



24 homicidios de mujeres se registraron en el 2017:



-23 carpetas de investigación integradas.



-3 casos judicializados por feminicidio.



-11 ocurrieron en área rural de San Quintín.



-1 víctimas era menor de edad.



-1 detenido.