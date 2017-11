Detienen rescate de animales

ENSENADA, Baja California(GH)

Debido al alto costo que representa mantener el albergue de animales y la falta de apoyo del gobierno municipal, la Asociación Ellos Son La Razón, ha detenido el rescate de animales de la calle.



La vocera de la Asociación Ellos Son La Razón, Ana Daniela García Salgado, informó que actualmente tienen 160 perros y 30 gatos, que consumen seis costales de alimento diario, lo que representa un gasto de aproximadamente 2 mil 400 pesos en alimento por día.



“Es un gasto muy elevado y no tenemos apoyo de ninguna institución de gobierno, todo es a través de los donativos que hace la gente y eventos que realizamos para recaudar fondos, es por eso que detuvimos el rescate de más perros porque ya no tenemos para alimentarlos”, declaró.



La rescatista comentó que actualmente la asociación tiene una deuda de 51 mil pesos en gastos de veterinario, ya que los animales que están en el albergue continúan requiriendo atención médica.



“Seguimos pagando medicamento, desparasitaciones, esterilizaciones, vacunas y compra de material para el albergue, ahorita estamos muy preocupados porque vienen lluvias muy fuertes, necesitamos poner techos de lamina para proteger las jaulas y no tengamos que evacuar a los animales”, explicó.



A pesar de que los rescates están detenidos por el momento, reconoció que continúan recibiendo un promedio de 20 denuncias al día a través de las redes sociales, que van desde un perro que lleva amarrado días, hasta algún caso muy severo de maltrato.







“Nos duele mucho no poder seguir rescatando perros pero no contamos con el recurso económico, ni gasolina, en la administración pasada se aprobó la donación de una camioneta y la actual administración no nos la ha entregado, en lo que lleva el actual gobierno no han donado ni un costal de comida, cuando es responsabilidad de ellos contar con un albergue”, lamentó.