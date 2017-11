Ensenada espera 24 cruceros este mes

ENSENADA, Baja California(GH)

A pesar de la situación de violencia que se vive en Ensenada, la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), informó que durante el mes de noviembre se registrará el atraco de 24 embarcaciones de diferentes líneas navieras.



El Delegado de la Secture en Ensenada, Héctor Rosas Rodea, mencionó que la derrama económica se estima en más de 2.9 millones de dólares, ya que el gasto promedio del turista que arriba en crucero, es de 64 dólares.



Explicó que estos arribos de cruceros representan 57 mil personas a bordo, de los cuales aproximadamente 46 mil desciende para conocer las bondades y atractivos de la ciudad, resultado que se deriva del estudio sobre el impacto económico en puertos que realiza la Business Research and Economic Advisor (BREA).



En días pasados el Secretario de Turismo, Oscar Escobedo Carignan se reunió con la Presidenta de Florida Caribbean Cruise Association, Michele Paige, y representantes de las líneas navieras Disney y Carnival, así como con la Directora del Despacho Estrategia Pública, Silvia Hernández, a quienes se le presentaron los avances en las acciones de dicho Comité, con el objetivo de que el número de pasajeros que desembarcan sea mayor y que el gasto promedio aumente.



Destacó la importancia de ofrecer al turismo un buen trato, para que la experiencia de visitar Ensenada represente una oportunidad para que los visitantes nuevamente regresen o nos recomienden como un destino turístico, para que vengan más personas a conocer nuestro municipio.



Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Chávez Montaño, reconoció que la situación de inseguridad podría afectar bastante en la llegada de turistas si no se toman medidas.



“El gobierno esta altamente preocupado y nos pone en una situación muy dificil porque el próximo mes vienen las negociaciones con las navieras, nosotros necesitamos que sigan viniendo y esto no nos ayuda nada”, declaró.