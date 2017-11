Ayuntamiento pone trabas a mujeres emprendedoras

ENSENADA, Baja California(GH)

Las organizadoras de una expo de mujeres emprendedoras denunciaron que el Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos pretende realizar un cobro de manera excesiva e irregular, además de múltiples trabas para la realización de un evento que busca obtener fondos para un albergue de animales.



Ana Daniela García Salgado, quien es una de las organizadoras, comentó que el pasado 22 de octubre se realizó la primera expo de mujeres emprendedoras, donde lograron un donativo de 5 mil 200 pesos y aproximadamente 200 kilos de croquetas para los animales que rescata la Asociación Ellos Son la Razón.



“Participaron 75 mujeres que están emprendiendo pequeños negocios, el evento sirvió para que ellas se dieran a conocer y apoyar al albergue que actualmente tiene 160 perros y 30 gatos, lo pudimos realizar gracias a que un regidor nos apoyó para la condonación de un cobro de 509 pesos por carpa, que entre todas eran aproximadamente 38 mil pesos”, explicó.



Gracias al éxito del evento, las organizadoras decidieron realizar una segunda expo de emprendedoras y así recaudar más fondos para el albergue y apoyar al emprendimiento local, sin embargo, los encargados del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos nuevamente exigieron dicho cobro.



La organizadora dijo estar consciente de que para cada evento se pagan permisos en Comercio, Protección Civil y Bomberos, sin embargo, el cobro de 509 pesos por carpa no está justificado.



“Entre todas se pagan las carpas, manteles, luz, seguridad, baños, música y otros gastos, sumarle 38 mil pesos más es algo que no podemos cubrir porque son pequeños negocios, está desde la persona que hace galletas en su casa”, explicó.



García Salgado dijo que después de haber revisado la Ley de Ingresos, encontró que en el artículo 24, inciso C, se contempla un cobro de 5.45 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en eventos especiales con fines recaudatorios o de lucro para beneficio social.



Por su parte, la jefa del Departamento de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, Rebeca Mungaray Lagarda, reconoció que la Ley de Ingreso contempla dicho cobro, sin embargo, al ser cuestionada por qué se cobraba por carpa y no por evento, dijo desconocer.