Comerciantes exigen un alto a la inseguridad

ENSENADA, Baja California(GH)

Un firme pronunciamiento ante las autoridades para establecer nuevas estrategias que permitan reducir los graves índices delictivos registrados en la actualidad, realizó Jorge Menchaca, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada.



Lo dio a conocer ante las lamentables noticias de afectaciones que han registrado comerciantes y empresarios a consecuencia de este tipo de hechos.



“Es lamentable que se sigan registrando homicidios, robos, entre otros delitos de manera impune, situación que hace pensar en la necesidad de tenerse una mayor presencia de la gendarmería para el resguardo de las calles”, expresó.



El líder empresarial dijo que es inaceptable que se registre el asesinato de manera impune de gente que trata de ganarse la vida de manera honesta y decente.



“Este tipo de situaciones genera no solo un ambiente de intranquilidad, sino que afecta al sector turismo, que es tan susceptible a este tipo de circunstancias”, declaró.



Jorge Menchaca hizo un reclamo a las autoridades de los tres niveles de Gobierno y legisladores, para que atiendan la seguridad en Baja California, al no ser posible que sigan presentándose las cifras actuales de delitos.



Aseguró que ya es demasiado tiempo como para no reflejarse un cambio, se requieren respuestas claras de cómo se resolverá esta situación.



Dijo sumarse de manera contundente a todo el sector empresarial que ha estado reclamando este tipo de temas y también reconoce que se tiene mucho por trabajar en este sentido.



“Se sabe que las autoridades están trabajando, pero se requiere hacer más todavía, se necesita que tanto el Gobierno federal como los diputados se pongan a trabajar y resuelvan sobre las modificaciones que son necesarias con relación al nuevo sistema de justicia penal, que permita se tengan resultados diferentes”, enfatizó.

De igual manera, consideró que es importante que la ciudadanía aprenda a cuidarse y establezca coordinación para saber cómo hacerlo, ante la realidad que se enfrenta en la región.

“En algunas colonias los mismos residentes han procedido a cerrarlas y poner guardias en las áreas de entrada, mientras que la autoridad lo está permitiendo, resultado de esas estrategias para aprender a cuidarse. Estas medidas deberán ser aprendidas por quienes también buscan la seguridad en las zonas donde habitan”, finalizó.