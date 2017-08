Tratarán historia de las misiones de las Californias

ENSENADA, Baja California(GH)

Enfocados en la vida y obra del misionero Juan María Salvatierra, la Diócesis de Ensenada y la Sociedad de la Antigua California hablarán sobre las misiones de las Californias.



Rafael Valdez Torres, Obispo de Ensenada, indicó que el 5 Festival de la Antigua California también forma parte de las celebraciones por el décimo aniversario de la fundación de la Diócesis en Ensenada.



Recordó que es importante que se conozcan los hechos históricos que fraguaron la sociedad que actualmente vive en Baja California.



“Nosotros celebramos como Iglesia diocesana diez años, pero esto no inició hace diez años, sino que hay todo un historial, nuestra historia del cristianismo, del catolicismo en Baja California tiene su raíz en la misión, en los misioneros”, señaló.



El Obispo mencionó que están conscientes de que se debe recuperar la historia para tener un juicio crítico sobre los acontecimientos y aprovechar las enseñanzas que los personajes misioneros dejaron en la fe, la vida, la cultura y la formación de la sociedad ensenadense.



En ese sentido, Carlos Lazcano, director del Museo de Historia de Ensenada, explicó que las misiones son el antecedente más antiguo de la Diócesis, ya que de ahí parten el cristianismo y el catolicismo en la península, es decir, California, Estados Unidos, Baja California y Baja California Sur.



“También parte la civilización y la fundación, es una raíz muy importante; los misioneros no solo trajeron evangelización, trajeron civilización, cultura con todos los valores que nos representan, hemos recibido esa herencia y pretendemos que no se olvide su memoria”, dijo.



Lazcano recordó que el festival se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre, en el que participará el investigador Gabriel Gómez Padilla, de la Universidad de Guadalajara y cuya especialidad son los misioneros Juan María Salvatierra y Eusebio Kino.



“Escogimos la figura de Salvatierra porque a raíz de él surge la fundación de lo que actualmente son las Californias, a partir de la labor iniciada por Salvatierra, con la fundación de Nuestra Señora de Loreto, la primera misión de las Californias, de ahí se suceden una serie de misioneros y de fundaciones”, finalizó.