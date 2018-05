Fallece hombre que resultó atropellado en la Transpeninsular

ENSENADA, Baja California(GH)

Un hombre falleció en la carretera al ser atropellado por un conductor que no paró su marcha para brindar auxilio.





La Policía Municipal encontró el cadáver anoche a eso de las 21:30 horas a la altura del kilómetro 167 de la carretera Transpeninsular en las inmediaciones del ex ejido Emiliano Zapato.





La víctima estaba tendida sobre el piso, enseguida llegaron los paramédicos y encontraron que no mostraba signos vitales.





La Policía Federal implementó una búsqueda para localizar al conductor responsable pero no tuvo éxito.