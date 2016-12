Arandú y The Platinum dominan en la lona

TIJUANA, Baja California(GH)

Sin dar espectáculo extremo y centrados únicamente en mostrar sus mejores movimientos a ras de lona, Arandú y The Platinum vencieron en duelo de relevos increíbles a una sola caída a Star Boy y Mr. Maldito.



La lucha tuvo una duración de más de 30 minutos, donde los cuatro contendientes originarios de Tijuana se mostraron tranquilos y tal parecía que no tenían prisa en finiquitar las acciones, ya que cada movimiento ejecutado lo realizaron con cautela.



Los primeros en tener choque fueron Star Boy y Arandú , quienes tenían cuentas pendientes dado que en dos enfrentamientos anteriores el liquido vital fue la esencia del duelo, no obstante en este tercer choque la preocupación de ambos fue en mostrar un duelo limpio



Intentos por aplicar la tapatía, algún armbar y hasta el mataleón fue la rutina del duelo entre Star Boy y Arandú, posteriormente al hacer cambio y pedir relevo The Platinum y Mr. Maldito mejor conocidos como las Torres Gemelas no querían enfrentarse.



Los colosales luchadores, quienes han estado haciendo dupla desde sus inicios en el pancracio local intercambiaron sólo un par machetazos y limitado castigo en la lona.



The Platinum, aplicó presión al cuello de Star Boy con la pierna y amarró el antebrazo para lograr que esté se rindiera y tras el cometido Pensamiento Negro validó el triunfo.