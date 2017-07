Toros cierran gira contra Diablos

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

Los Toros de Tijuana arrancarán este martes su última serie de gira en temporada regular al medirse a los Diablos Rojos del México en el estadio Fray Nano de la Ciudad de México.



Con récord de 71-30, el conjunto fronterizo es el primero de la Zona Norte en clasificar a postemporada y tiene el mejor registro de la Liga Mexicana de Beisbol, además de liderar el pelotón norteño con seis juegos y medio de ventaja sobre el segundo lugar, Sultanes de Monterrey.



Por su parte, el equipo de la Ciudad de México tiene récord de 52-48, ubicándose en el sexto lugar del norte a 18 juegos y medio detrás de la novena tijuanense.



Durante la temporada regular 2017, los Diablos Rojos han salido victoriosos en cuatro de los seis enfrentamientos entre ambas escuadras, ganando ambas series 2-1.



En el rubro de rendimiento, los Toros de Tijuana se encuentran en la décima posición de bateo colectivo con .286 mientras que el cuerpo de lanzadores es el mejor equipo de la Liga Mexicana de Beisbol con 3.48 de efectividad.



Los "pingos" están en la cuarta posición de bateo colectivo con .302 y en la catorce de pitcheo con 5.13 de efectividad.



A la defensiva, los "astados" tienen un porcentaje de fildeo de .980, encontrándose en la posición número cuatro de todo el circuito, los capitalinos se ubican en el sexto puesto con .979 de porcentaje.



Para esta serie pactada de martes a jueves, los Toros de Tijuana enviarán a Alex Sanabia, Miguel Peña y Sergio Mitre a la loma de los disparos para medirse a David Reyes, Samuel Zazueta y Octavio Acosta, respectivamente. Los tres juegos serán disputados a las 17:00 horas (horario de Tijuana).



Frente a frente

Toros vs. Diablos: 15-21

Toros vs. Diablos 2017: 2-4

Toros vs. Diablos 2016: 5-4

Toros vs. Diablos 2015: 4-7

Toros vs. Diablos 2014: 2-7

En el estadio Gasmart: 8-8

En el estado Fray Nano: 7-7

En el estadio Foro Sol: 0-6