'Mimoso' Sánchez busca dejar huella el 8 de diciembre en Canadá

TIJUANA, Baja California(GH)

Dispuesto a dejar huella dentro de la categoría de peso completo en el boxeo, Misael “El Mimoso” Sánchez (10-3-4 4 Ko’s) viajará a Canadá para su próxima pelea pactada el 8 de diciembre.



El originario de Tijuana y popular púgil conocido en la colonia Libertad, vigentemente es supervisado por los entrenadores Eduardo Méndez y Peter Contreras, quienes los acompañarán a Toronto junto con el promotor Gabriel Quiñónez en busca del triunfo.



Una de las últimas batallas protagonizadas por Sánchez fue el pasado 29 de julio, donde consiguió el campeonato municipal de peso pesado al vencer por decisión mayoritaria tras seis asaltos al también tijuanense Guillermo Casas (3-1).



“Esta pelea va para todo la gente que me apoya en el boxeo desde el inicio de mi carrera, vamos con todo hasta canda para ganar y poner el nombre de Tijuana en alto. No importa el rival que me toqué, se que será una pelea difícil pero estoy entrando duro para traerme la victoria”.



Sánchez, agregó que tiene confianza en salir victorioso y seguir buscando brillar en terrenos fuer de Tijuana, mismos que significan mayor ingreso económico tras el intercambio de metralla.