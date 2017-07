¡Una fiesta!

TIJUANA, Baja California(GH)

“¿Quién es Pollito?”, preguntó una niña pequeña a pocos metros de la meta de la Carrera Atlética de cinco kilómetros por el 18 aniversario de PERIÓDICO FRONTERA, logró ubicarlo y no dudó en apoyarlo ,“¡vamos Pollito!”, gritó.



Daniel “Pollito” Valdez ganó por primera vez el evento deportivo de esta casa editorial y lo hizo liderando la mayor parte del trayecto por un amplio margen. Su marca fue de 15’38’’.



Lo que recorrió el mexicalense y cerca de tres mil personas más, fue un circuito que comprendió desde instalaciones de Frontera, sobre Vía Rápida Poniente en la Colonia 20 de noviembre, que dobló a la derecha en Las Rocas, tomó dirección al Boulevard Federico Benítez, pasó por Ermita Norte, Prolongación Paseo de Los Héroes para regresar al punto de partida.



Valdez había intentado en tres ocasiones anteriores hacerse del primer puesto; en 2014 fue cuarto (14’54’’), en 2015 fue segundo (14’33’’) y el año pasado también llegó en la segunda plaza (14’36’’) superado por tres segundos por el keniano Isaack Kimaiyo.



Solo al principio de la carrera hubo un valiente que se atrevió a desafiar a los favoritos, el gusto no le duró ni un kilómetro, después Daniel Valdez, Raymundo “Rayo” Torres y un grupo de no más de tres corredores se emparejaron.



Pero antes de cumplir con los dos kilómetros y medio, no hubo quien le pusiera suspenso a su inminente triunfal destino, Valdez ya era puntero. A su paso por las calles algunas personas lo animaron.



A su llegada a la meta, flexionó los brazos y mostró los bíceps, en señal de victoria.



“No tengo palabras para describir lo que se siente el cruzar una meta. Tenia tiempo buscando esto”, reconoció Valdez.



Los esfuerzos de Valdez están en enfocados en el Maratón Gobernador 2018, de hacer un buen papel, podría clasificarse a los Juegos Panamericanos, “ya estoy preclasificado con mis dos horas con 21 minutos del año pasado”, explicó. Se encuentra en el lugar seis de todo México, aspira a estar entre los primeros tres.



Además, expresó que cada que compite en Tijuana se siente como en casa, ¿el motivo?. “Más ambiente. Mexicali reúne mil personas, Tijuana a tres mil, la gente es más activa y claro, por que son más, y tienen más apego con el atleta de alto nivel”, indicó.



En los últimos años, Daniel no ha dado ni un paso atrás en su carrera. Siempre va en ascenso. Y todo parece que hará todo el deporte que pueda en su vida, “esto es apasionante para mí. Encontré el deporte ideal, me ayuda en todos mis aspectos, es terapéutico, me relaja de jornadas de trabajo y estudio semanal”, confesó.



JELAGET MANDÓ EN FEMENIL



La keniana Rebeca Jelagat fue la primera mujer llegar a la meta con 18 minutos y once segundos.



El año pasado, una atleta del país africano también ganó, fue Leah Kigen, quien hizo 17 minutos con 24 segundos.



Nueve segundos detrás de Jelagat, llegó a la meta Ramona Beltrán del Club Pimentel, el tercer puesto fue para Andrea Jarillo quien hizo 19 minutos con 52 segundos, según la Liga Municipal de Atletismo.



María Rodríguez, de Yo También Corro en Tijuana quedó en cuarto lugar, registró 20 minutos con 39 segundos.



TOP 10 VARONIL



Nombre Tiempo

Daniel Valdez 15’38’’

Raymundo Torres 16’14’’

Gonzalo Cruz 16’ 25’’

Taquez Campa Isai 16’ 37’’

Erik Guillén 16’ 41’’

Richard Oendo 16’ 49’’

Daniel Ruíz 16’ 53’’

Pablo Reyes 17’ 05’’

Miguel Valle 17’ 07’’

John Rea 17’ 13’’



TOP 10 FEMENIL

Nombre Tiempo

Rebeca Jelagat 18’11’’

Ramona Beltrán 18’ 20’’

Andrea Jarillo 19’52’’

María Rodríguez 20’39’’

Zuzet Alemán 20’52’’

Isabela Ley 21’ 11’’

Edith Rosas 21’ 14’’

Paula Arellanes 21’26’’

Marlene Martínez 21’30’’



POR CATEGORÍAS



VARONIL

19 y menos

Nombre Tiempo

Gonzalo Cruz 16’25’’

Taquez Campa 16’37’’

Erick Guillen 16’41’’

20 a 29

Nombre Tiempo

Miguel Valle 17’07’’

Francisco Martínez 17’22’’

Rodolfo González 18’01’’

30 a 39

Nombre Tiempo

Richard Oendo 18’52’’

Pablo Reyes 17’05’’

John Rea 17’13’’



40 a 49

Nombre Tiempo

Raymundo Torres 16’14’’

Luis Cardona 17’36’’

Cesar Márquez 17’43’’



50 a 59

Nombre Tiempo

Juan Lozada 18’26’’

Martiano Nieves 18’42’’

Lucina García 24’ 19’’



60 a 69

Nombre Tiempo

Nicolás Hernández 19’57’’

Octavio Miranda 20’26’’

Rogelio Quintero 21’15’’



70 y más

Nombre Tiempo

Guillermo Godinez 21’57’’

Isidro Chávez 25’08’’

Álvaro Flores 26’28’’



FEMENIL

19 y menos

Nombre Tiempo

María Camarillo 20’39’’

Fernanda Medina 22’19’’

Sofía Picho 23’32’’



20 a 29

Nombre Tiempo

Edith Rosas 21’14’’

Marlene De Jesús 21’30’’

Marysol Esparza 22’ 27’’



30 a 39

Nombre Tiempo

Andrea Jarillo 18’52’’

Isabela Ley 21’11’’

Paulina Arellanes 21’26’’



40 a 49

Nombre Tiempo

Ramona Beltrán 18’02’’

Guadalupe Cruz 22’ 03’’

Aidé García 23’57’’



50 a 59

Nombre Tiempo

María Rodríguez 20’39’’

Lorena Noriega 21’40’’

Lucina García 24’19’’



60 a 69

Nombre Tiempo

Dominga Jiménez 27’00’’

Francisca Gaytan 28’24’’

María López 31’48’’



70 y más

Nombre Tiempo

Enedina Macías 35’30’’



SILLA DE RUEDAS

Nombre Tiempo

Jesús Terán 13’47’’

Jesie Gil 13’ 47’’

Luis Valdovinos 42’01’’



DEBILES VISUALES

Nombre Tiempo

Álvaro Gómez 23’01’’