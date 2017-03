Regresa fiesta del beisbol a Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Toda la fiesta del beisbol está de vuelta en el Noroeste del país, cuando mañana los Toros de Tijuana reciban a Vaqueros Laguna, en el arranque de la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un estadio Gasmart que celebra 40 años de vida.



Los amigables confines del inmueble de la Colonia Capistrano, vibrarán por cuarto año consecutivo, pero en esta ocasión la fiesta será en grande para reconocer a los campeones de la Zona Norte, en una puesta en escena en la que el grupo Moderato cargará con la parte musical.



Una celebración sin precedentes está agendada para iniciar a las 7:05 sobre el terreno de juego, con el protocolo de los honores a la bandera y la presentación de jugadores, para luego dar paso a una fiesta de luces, colores y música con el Cerro Colorado como colofón y testigo de la alegría de su gente.



La conmemoración proseguirá con un reconocimiento a quienes hicieron posible que el estadio Gasmart se levantara hace cuarenta años y que hoy sea la catedral del beisbol en Tijuana.



El espectáculo llegará a su fin con la presentación de las mascotas y los nuevos bailes de las “Toritas” que seguramente serán la delicia del sector masculino en el graderío.



Ya con este empaque, tocará turno a los verdaderos protagonistas de esta fiesta llamada beisbol, cuando los Toros de Tijuana salten al diamante para enfrentar a Vaqueros Unión Laguna, en lo que será el primer choque de esta temporada y que está agendado para las 20:30 horas.



En 2016 Toros y Vaqueros se enfrentaron en nueve ocasiones y la serie anual la reclamaron los “laguneros” al ganar cinco compromisos, sin embargo, en el estadio Gasmart los tijuanenses ganaron dos de tres juegos.



Alex Sanabia tendrá el honor de abrir el juego inaugural y tuvo récord de 7-4 con efectividad de 3.96 en 16 juegos, quince de ellos como abridor y tuvo un arranque meteórico en el 2016 con seis victorias en sus primeras siete decisiones y sólo una derrota en sus ocho primeras apariciones.



A Vaqueros de Unión Laguna sólo los enfrentó en una ocasión y fue el 31 de julio en el estadio Revolución y cargó con el revés luego de cinco entradas y dos tercios de seis carreras, cinco de ellas limpias, diez hits y tres ponches.



Vaqueros Laguna enviará a la lomita a Dustin Crenshaw para el duelo inaugural contra Toros de Tijuana y el derecho fue “veneno puro” para la ofensiva de los fronterizos en la temporada 2016.



El californiano se enfrentó a Toros de Tijuana en par de ocasiones y se llevó las dos victorias con actuaciones dominantes, ya que no permitió carrera en trece entradas y dos tercios de labor en ese par de compromisos.



En la temporada regular el serpentinero de 28 años tuvo marca de 8-2 en ganados y perdidos y efectividad de 2.20 en doce aperturas.



En 2016 los Toros de Tijuana finalizaron la temporada regular con marca de 64-48 para ubicarse en la tercera posición de la Zona Norte a ocho juegos y medio del primer lugar que fueron los Sultanes de Monterrey. En casa registraron números de 34-21.



Los tijuanenses fueron cuarto lugar en pitcheo con una efectividad de 3.76, sólo por debajo de Vaqueros, Leones y Tigres mientras que en bateo finalizaron en séptimo lugar general con un porcentaje de .283.



Los Vaqueros Laguna tuvieron récord de 63-50, suficiente para colarse a playoffs como cuartos de la Zona Norte y en gira tuvieron marca ganadora de 33-25.



Su ofensiva fue la once de la liga con un porcentaje de bateo de .277, mientras que en pitcheo fueron terceros con 3.61 de efectividad.



La serie continuará el sábado a las 19:00 horas con Horacio Ramírez en el cerrito ante Jeremy Kerth y el domingo desde las 17:00 horas con el zurdo Miguel Peña enfrentando a Marco Quevedo para el cierre de este primer set de tres juegos.



La espera terminó y hoy el estadio Gasmart enederá sus candilejas una vez más, para que se escuche el “playball” de la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Beisbol.







Temporada 2017 LMB

Toros de Tijuana (0-0) vs. Vaqueros Unión Laguna (0-0)

Fecha: Viernes 31 de marzo del 2017

Horario: 19:05

Estadio: Gasmart

Pitcher Toros: Alex Sanabia (7-4; 3.96)

Pitcher Vaqueros: Dustin Crenshaw (8-2; 2.20)

Juego: 1





POSICIONES 2016

*Zona Norte

Equipo Récord JV

*Sultanes de Monterrey 72-39 --

*Acereros del Norte 69-43 3.5

*Toros de Tijuana 64-48 8.5

*Vaqueros de la Laguna 63-50 10.0

Diablos Rojos del Mexico 57-54 15.0

Rieleros de Aguascalientes 53-58 19.0

Saraperos de Saltillo 50-61 22.0

Broncos de Reynosa 24-88 48.5

*Clasificaron a playoffs