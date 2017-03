Locales a la jaula

TIJUANA, Baja California(GH)

Por segunda vez, Combate Américas, la empresa del ex luchador profesional de la WWE, Alberto del Río llega a suelo mexicano con una función de diez peleas de artes marciales mixtas hoy en el Auditorio Municipal Fausto Gutiérrez Moreno.



La función televisada a nivel nacional está programada para comenzar a las 17:00 horas.



Habrá presencia tijuanense en las peleas estelar y coestelar, con peleadores foráneos que entrenan en el gimnasio Entram de Raúl Arvizu, como el argentino Marcelo Rojo y el costarricense Walter Zamora.



El combate estelar es entre Marcelo “Pitbull” Rojo (10-4) y el regio Iván Hernández (8-1-1) en peso Gallo.



En la coestelar va Walter Zamora (9-2) en peso Pluma ante Alex “Gallito” Flores (8-1).



Otros tijuanenses por adopción que estará en la cartelera son Pablo Sabori (7-3), de San Luis Río Colorado y va contra Saúl Marroquín (7-1), originario de Monterrey, Nuevo León.



José Alday (9-2) e Irving Hernández (4-2) protagonizarán un combate entre tijuanenses en Peso Pluma.



Y otros representantes de las artes marciales mixtas en el Estado 29 serán el ensenadense Alex Velasco y Edgar Cháirez de Mexicali.



CARTELERA

Peso Gallo

Marcelo Rojo vs. Iván Hernández

Peso Pluma

Walter Zamora vs. Alex Flores

Peso Ligero

Marco Elpidio vs. Erik González

Peso Welter

Christopher Ramírez vs. Alex Velasco

Peso Pluma

Pablo Sabori vs. Saúl Marroquín

Peso Pluma

José Alday vs. Irving Hernández

Peso Ligero

Ramón López vs. Marcos Bonilla

Peso Gallo

José Aguayo vs. Gilbert Santos

Peso Gallo

Paolo Olea vs. Eduardo Varela

Peso Gallo

Christian Giovannie vs. Ángel González

Peso Mosca

Óscar Quintero vs. Edgar Cháirez