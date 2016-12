Star Boy se dice listo para enfrentar a Arandú y The Platinum

TIJUANA, Baja California(GH)

Motivado por salir con la mano en alto en la última función de 2016, Star Boy se declaró listo para hacer dupla con Mr. Maldito y enfrentar en lucha de relevos increíbles a Arandú y The Platinum, misma que está pactada a dos de tres caídas sin límite de tiempo.



El encuentro se llevará a cabo mañana a las 20:30 horas en la Arena Perro Salado, cuya cartelera es organizada por las promotoras locales Lucha Fighter, Evolución y Zeus Promociones.



Star Boy y Arandú han tenido durante 2016 dos enfrentamientos, de los cuales el primero concluyó en empate y el segundo fue victoria para el segundo mencionado, por lo cual el luchador de la estrella señaló que tiene que emparejar la situación.



“Los enfrentamientos que hemos tenido han sido sangrientos y en esta ocasión para agregarle más emoción, Las Torres Gemelas (Mr. Maldito y The Platinum) estarán separados a pesar de ser hermanos, los cuatro somos de Tijuana y eso es garantía de espectáculo”.



Del mismo modo, Star Boy explicó que a pesar de tener actividad en el cuadrilátero hasta tres veces a la semana durante el año se encuentra en plenas condiciones para seguir exponiendo su honor como luchador y la cabellera.



“Estoy mejor que nunca, tengo luchando desde 1999 y quiero seguir luchando, consolidarme como un buen contendiente local, y en 2017 seguir recibiendo aquí en Tijuana, San Diego y Los Ángeles a los consolidados de CMLLL Y AAA con todos puedo”.



Otras luchas:

Lucha Final

Zarco vs. X-Torm

Triangular

Enigma (Lucha Fighter) vs. Tony Casanova (Evolución) vs. Venum Black (Zeus)

Por el campeonato Zeus Promotions

Mirage y Black Boy vs. Jonathan y Juventud Vengas

Triangular

Lady Lee vs. Amazona vs. Luchadora de Mexicali