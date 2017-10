Porteño va por la pelea de su vida

ENSENADA, Baja California(Agencias)



Carlos “Chema” Ocampo ya quiere subir al ring. La cita es el sábado 11 de noviembre en Chihuahua, después de un Daniel Garibay será el manager de Chimpsy.



La familia Márquez se ha involucrado con dos equipos dentro de un torneo de la Liga Municipal. El primero, en términos de longevidad e historia, es Publicidad Márquez.

Y el nuevo integrante del circuito que en la actualidad disputa el torneo interligas ante equipos de las ligas Rural e Industrial Comercial es Chimpsy.



“Nosotros seguimos con Publicidad Márquez y mi hijo (Carlos) apoya a este nuevo equipo que viene de ser campeón de la Liga Rural”, explicó Óscar Márquez Amador. El también presidente de la Liga Municipal explicó que “la intención es que lleguen equipos que cuando menos garanticen cuatro o cinco años de permanencia y no sean de esos que llegan un torneo y se van”. “Así lo hablé con mi hijo para que este equipo, que es nuevo y tendrá que ganar y perder para tomar experiencia, sea parte de la liga por mucho tiempo”, precisó.



Para el ex manager y patrocinador de Publicidad Márquez por más de dos décadas, la elección como manager de Daniel Garibay, ex lanzador de Cachorros de Chicago, “es un acierto”. “Creemos que Daniel es la persona indicada para guiar a un grupo de jugadores que empiezan en un torneo de tanta exigencia”, consideró. Chimpsy se presentó con triunfo de 9-8 sobre el equipo de la Liga Industrial Comercial, Reds, y este domingo se medirá a las Mantarrayas en el campo Alberto Mancilla. Carlos Ocampo peleará por el derecho de disputar un título del mundo.



El rival es el ruso Konstantin Ponomarev, invicto en 32 combates, con 13 nocauts y bajo la dirección de Abel Sánchez, manejador, entre otros, de Gennady Golovkin.



Esas credenciales, sin embargo, no son motivo para que el boxeador surgido del Club Guzmán se sienta en desventaja rumbo al combate clasificatoria a la pelea de campeonato welter de la Federación Internacional de Boxeo frente al actual monarca, Errol Spence Jr. “Tengo inteligencia, sé contragolpear y meter al rival en mi pelea, eso es lo que quiero. Creo que la combinación de estilos dará una buena pelea durante los 12 rounds”, analizó al ser cuestionado por las virtudes que pueden llevarlo a la victoria. Del trabajo hecho bajo la dirección de Rafael Guzmán, explicó: “A dos semanas de la pelea me siento bien, motivado y contento porque por fin subiré al ring a descubrir qué es lo que trae mi rival. He peleado contra rivales similares a él, fajadores, así que no es un estilo que desconozca”. “El trabajo se ha hecho a la perfección, la preparación ha sido muy buena con gente que ha venido a hacer sparring”, agregó.



“Chema” desestimó el hecho de que Abel Sánchez esté a cargo de la esquina de Ponomarev. “Esas cosas no me afectan, porque a fin de cuentas sólo subimos al ring mi rival y yo”, aseguró. Apenas el viernes, el boxeador invicto en 21 combates regresó de Chihuahua donde se presentó a una rueda de prensa promocional del combate que será televisado por Box Azteca.