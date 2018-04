TIJUANA, Baja California(GH)

El ensenadense David Arce Romero fue el ganador absoluto de Mr. Atlas 2018, el evento se llevó acabo en la Casa de la Cultura, con una participación aproximada de 80 atletas.



“Este es mi primer absoluto, y primer lugar en mi categoría, anteriormente participé en Mr. Ensenada, donde quedé en segundo lugar, este año es mi revancha, en la siguiente competencia, espero llegar en una mejor condición”, comentó.



Arce inicio en el mundo del fisicoconstructivismo en el 2016, se decidió a comenzar a competir por sugerencia de sus entrenadores en especial, dijo de Leo Aguilar, al que de alguna manera le dedica su triunfo.



“Comencé por mis entrenadores vieron el potencial que puedo llegar a tener, admiro a las personas que me apoyan, y me soportan en la actitud que se debe tener en este deporte Leo tuvo la idea de venir a esta competencia”, expresó.



El siguiente objetivo de Romero, es participar en Mr. Baja Juvenil 2018, el próximo 12 de mayo competencia clasificatoria para Mr. México Juvenil y Veterano que será del 18 al 20 de mayo.



Recalcó que es importante tener mentalidad y disciplina, no compararse, y tratar de ser mejor en todo lo que hace.



Categorías



Clasificados 70 kilos



Eduardo Lepe



Edgar Rodríguez



Juan Salazar



Clasificados 80 kilos



Renkor Águilar



Juan Francisco Alemán



Diego Rodríguez



Clasificados +80 kilos



David Arce



Luis Ortega



Sergio Díaz



Men’s Physique



Emilio Espinoza



Gerardo Valtierra



Nelson Villa



Classic Physique



Emilio Espinoza



Luis Ortega



Carlos López



Bikini Wellnnes



Idiale Aguirre



Sasana Merancia



Marbely Ventura



Master



David Félix



Jorge López



Arturo García



Bikini



Fernanda Lucero



Paloma Nava



Nayda Angulo



Principiantes 65 kilos



Adres Rivera



Manuel Mancera



Saúl Fong



Principiantes 65 kilos



Juan Carlos Martínez



Luis Fernando Ramos



Saúl Corpus



Novatos 70 kilos



Miguel Varela



Jorge Guerra



Anselmo Casanova



Novatos +70 kilos



Alan Piata



Ramón Jiménez



Juan Valenzuela