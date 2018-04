Rapel: dosis de adrenalina

TIJUANA, Baja California(GH)

La adrenalina se pone a flor de piel, al practicar rapel, el saltar de una roca con distancias de más de 100 metros de altura, en paisajes naturales, aire puro e incluso animales salvajes, es parte de lo que te ofrece este deporte extremo.



Rapel Tijuana tiene su formación desde el 2013, un equipo de amigos con más de 15 años de conocerse en conjunto con familiares, lo llevaron a la práctica como un hobbie explorando los paisajes majestuoso de Baja California, hasta convertirse en una asociación.



Sus integrantes son Victor y Carlos Aviña, Sandra Vázquez, Carlos García, Daniel Martínez, Alberto Rodríguez y Jorge Olvera.



“El rapel es un deporte extremo, básicamente realizado con cuerdas que son especializadas para el deporte, hay rapel militar que es más táctico, la diferencia entre los dos son las cuerdas, en los rescates se usan cuerdas estáticas y metales de acero”, explicó Victor Aviña Vázquez integrante de Rapel Tijuana.



Lo que se necesita para llevarlo a cabo este deporte es tener una buena condición física, y conocer un poco de flora y fauna.



Los obstáculos a los que se enfrentaran al practicarlo será más que nada la impresión sicológica del salto.



“Lo primero a lo que nos enfrentamos es a la altura, resistencia, desconocimiento del equipo, viene siendo más lo sicológico, el choque visual que tienes al estar parado en un borde, y comenzar un descenso eso es lo más fuerte”, detalló.



Incluso dijo lo pueden llevar a cabo niños de 5 años en adelante.

“No hay una edad estándar, que no tengan algún impedimento físico que pueda llegar a perjudicar un descenso, nos ha tocado participar con niños en campamentos de 5 a 12 años, y no hay ningún problema”, comentó Victor Aviña.



El rapel no solo te ofrecerá tener la adrenalina a más del 100%, sino que te aportará un cambio en tú vida diaria, es una sacudida voluntaria.



“Lo que te puede aportar es relajarte a distraerte, es un deporte extremo muy adrenalínico, te hace tener una visión más allá de las cosas que pueden llegar a pasar en tu vida cotidiana, es un pequeño despertar de la realidad”.



Los lugares en donde se puede practicar el rapel en Baja Californiana son en las piedras de la Laguna Salada, Cañón y Valle de Guadalupe, Laguna Hanson, Sierra de San Pedro Mártir, Sierra Juárez, Biosfera El Vizcaíno.



Las personas que quieran iniciar en este emocionante deporte se pueden acercar a Rapel Tijuana por medio de su página de facebook.



“Habemos varios grupos aquí en Baja California, que se acerquen a uno de ellos, para aquellas personas que quieran iniciar, se tiene un costo por las salidas que se generan, el desgaste de los equipos que se tienen en cada descenso”, concluyó.