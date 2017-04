Queda corto intento de remontada de Toros de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Corey Brown disparó cuadrangular por cuarto juego consecutivo y José Guadalupe Chávez agregó su tercero del año, pero a Toros de Tijuana no le alcanzó en su intento de remontada y cayeron 7-5 ante Diablos Rojos del México, para ceder la serie en el estadio Fray Nano.



Los Toros de Tijuana se vieron abajo desde los primeros capítulos y a pesar de que la ofensiva desertó en el último tercio del partido, sufrieron su segunda derrota consecutiva, para poner su marca en 17-9 en el primer lugar de la Zona Norte.



Miguel Peña, abridor de Toros de Tijuana, se metió en problemas desde el mismo primer episodio con sencillos ligados de Carlos Figueroa y Ramón Urías, además de pasaporte a Iván Terrazas para que se llenaran las bases.



Luego de ponche a Jorge Vázquez, toco turno a Alejandro Ortiz, quien con sencillo a la derecha remolcó la primera.



Los pesares para el zurdo texano continuaron en el segundo episodio, al ser tocado nuevamente con doblete de Ramón Urías que remitió al pentágono a Sergio Gastélum y Juan Carlos Gamboa para el 3-0 en el marcador.



La quinta entada marcó la salida de Peña del montículo, ya que los “escarlatas” lo volvieron a anotar con pasaporte a Ramón Urías y doble productor de Iván Terrazas.



El relevo de Derrick Miramontes inició en ese mismo capítulo con base por bolas a Jorge Vázquez y enseguida Emmanuel Ávila convirtió un lanzamiento submarino del californiano en cuadrangular de tres carreras que puso los cartones 7-0.



Los Toros de Tijuana evitaron su primera blanqueada en la historia ante Diablos Rojos, al subir tres carreras al pizarrón en la entrada de la suerte, gracias a cuadrangular de José Guadalupe Chávez que remolcó a Óscar Robles y Jorge Cantú.



Dos carreras más para los Toros se apuntaron en el octavo capítulo cuando Dustin Martin logró anotar en una jugada de doble matanza a batazo de Alex Liddi y enseguida Miguel Ojeda, alto mando capitalino, se trajo del bullpen al zurdo Carlos Vázquez para lanzarle a Corey Brown, pero con el encendido estadounidense las estrategias no funcionan y le botó la pelota del parque por todo el central para el 7-5.



Con su leñazo, Brown llegó a nueve en la presente temporada y se puso a la cabeza de los artilleros de la Liga Mexicana de Beisbol, además, igualó la marca de Toros de Tijuana de más juegos consecutivos disparando cuadrangular, igualando a Alex Liddi (2017) y Russell Branyan (2014).



Con los dos bombazos, los Toros de Tijuana se consolidaron a la cabeza del departamento de poder de toda la Liga Mexicana de Beisbol, al acumular 37 batazos para la calle en la presente temporada.



EN LA LOMITA

Miguel Peña cargó con el revés en cuatro entradas de cinco carreras y diez hits, con cuatro ponches y dos pasaportes. En su relevo pasaron a escena Derrick Miramontes para dos carreras en una entrada, Jordan Aboites con dos entradas perfectas con cuatro ponches y terminó Mark Serrano.



La victoria fue la cuarta en la temporada para Octavio Acosta en seis entradas y un tercio de dos carreras, seis imparables, seis chocolates y par de transferencias. Fue auxiliado por Carlos de León, Federico Castañeda, Carlos Vázquez, Tony Córdoba y Nathanael Santiago con el salvamento.



CIERRA SERIE

Los Toros de Tijuana buscarán mañana evitar la barrida en el tercer juego de la serie pactado para las 10.00 horas (horario de TJ) en el estadio Fray Nano.

Los probables lanzadores para este duelo son Danny Gutiérrez por los fronterizos y David Reyes por el cuadro local



PIZARRA

Equipo 123 456 789 C H E

Tijuana 000 000 320 5 9 0

México 120 040 00x 7 11 0

Pitcher ganador: Octavio Acosta (4-0)

Pitcher derrotado: Miguel Peña (2-2)

Salvamentos: Nathanael Santiago (7)

Cuadrangulares: (TIJ) José Guadalupe Chávez (3) y Corey Brown (9)

(MEX) Emmanuel Ávila (2)

Estadio: Fray Nano

Asistencia: 3 mil 800 aficionados

Duración: 3 horas y un minutos