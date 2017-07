Márquez con el título 'en la mira'

ENSENADA, Baja California(GH)

Uriak Márquez llegó a Marineros en 2007. Y desde entonces se ha convertido en símbolo del equipo que compite en la Liga Norte de México.



Pero, aun cuando han llegado dos campeonatos para la franquicia desde entonces, 2010 y 2012, el beisbolista venezolano no ha podido coronarse en Ensenada.



“Esta es mi tercera final”, dijo en referencia a la serie que se encuentra empatada a un juego contra los Algodoneros de San Luis. Sin embargo, refirió, “perdí las dos, en 2008 y 2011, y las dos las he jugado con esta misma playera, así que este será su año de retiro, o ganamos el campeonato, o ya no la uso más”.



Como coincidencia, mientras los Marineros levantaban el trofeo como campeones de la Liga Norte de México sin Uriak Márquez, el pelotero levantaba los trofeos como campeón de la liga independiente de los Estados Unidos a donde emigró esas temporadas.



“Sería algo especial ganar ese campeonato porque los dos años que Marineros ha sido campeón yo no he podido jugar con ellos; me encontraba jugando en Estados Unidos y también yo fui campeón allá.



“Ahora decidí quedarme por mi familia, mis hijas y mi esposa, que son de Ensenada. Así que quedar campeón sería una satisfacción muy bonita”, afirmó.



A punto de viajar a San Luis Río Colorado para jugar de viernes a domingo como parte de la final, el tercera base de Marineros consideró que la estabilidad del grupo de jugadores que inició la campaña, es una de las fortalezas del plantel a cargo de Víctor “Flamingo” Bojórquez.



“Somos el mismo equipo de toda la temporada y hemos demostrado estar capacitados para ser campeones”, estimó.